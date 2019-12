Nuoto, l’Arvalia Lamezia al “I° Trofeo Città di Vibo Valentia”

LAMEZIA TERME – Un grande team, quello rappresentato dalla Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia, in continua crescita non solo per quanto riguarda gli atleti più piccoli, ma anche per quanto concerne la squadra master, che domenica 15 dicembre è stata impegnata al “I Trofeo Città di Vibo Valentia”.

Diversi i risultati importanti conseguiti dalla squadra nata nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme:

Albisi Domenico – 1° posto nei 200 stile libero Master 45 Maschi (2’43″17), 2° posto nei 100 Misti Master 45 Maschi (1’29″00);

Borello Pietro – 1° posto nei 100 stile libero Master 45 Maschi (1’06″70), 3° posto nei 50 Rana Master 45 Maschi (0’42″90);

Comei Rita – 1° posto nei 100 stile libero Master 75 Femmine (2’50″16), 1° posto nei 50 stile libero Master 75 Femmine (1’18″15);

Cerminara Domenico – 3° posto negli 8oo stile libero Master 45 Maschi (13’51″07);

Fanello Lucia – 1° posto nei 50 dorso Master 50 Femmine (0’57″74), 1° posto nei 100 rana Master 50 Femmine (2’18″24);

Giampà Vincenzo – 1° posto nei 200 stile libero Master 35 Maschi (2’53″86), 3° posto nei 100 stile libero Master 35 Maschi (1’20″62);

Torcasio Giuseppe – 2° posto nei 200 stile libero Master 45 Maschi (2’46″11), 2° posto nei 50 stile libero Master 45 Maschi (0’33″31);

Torcasio Rosa Claudia – 2° posto nei 50 Rana Master 35 Femmine (0’54″96), 2° posto nei 100 rana Master 35 Femmine (1’58″90);

Valentino Pierpaolo – 1° posto nei 50 stile libero Master 55 Maschi (0’36″46).

Bene anche per Cortese Salvatore che, nonostante non abbia conquistato il podio, è stato artefice, insieme ai compagni, di un ottimo gioco di squadra.