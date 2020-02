Nuoto, l’Arvalia Lamezia al “II Trofeo Propaganda”

LAMEZIA TERME – Grandi vittorie anche sul fronte ASI per i nuotatori della Arvalia Nuoto Lamezia, vincitori del “II Trofeo Propaganda” dello scorso weekend. Proprio nel Poligiovino di Catanzaro Lido, gli atleti guidati dai mister Federico Strangis e Armando Labonia sono riusciti a trionfare su tutte le altre squadre, regalando una nuova imponente gioia alla società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Davvero evidente la crescita di scuola nuoto, propaganda, categoria, esordienti e master della Arvalia Nuoto Lamezia, che sono riusciti a conquistare numerosi podi durante il meeting che li ha visti protagonisti:

Andrea Chieffallo – 1° posto nei 25 GAMBE SL – GIOVANISSIMI – MASCHI (36”60)

Stefano Spadea – 2° posto nei 25 GAMBE SL – GIOVANISSIMI – MASCHI (36”90), 3° posto nei 25 DORSO – GIOVANISSIMI – MASCHI (37”70)

Oreste Campisi – 2° posto nei 25 RANA – MASTER 45 – MASCHI (22”50), 3° posto nei 25 STILE LIBERO – MASTER 45 – MASCHi (17”50)

Gianmarco Mascaro – 2° posto nei 25 STILE LIBERO – MASTER 25 – MASCHI (17”30), 3° posto nei 50 STILE LIBERO – MASTER 25 – MASCHI (37”80)

Bruno Talarico – 3° posto nei 25 FARFALLA – JUNIORES – MASCHI (14”40), 3° posto nei 50 FARFALLA – JUNIORES – MASCHI (32”40)

Angelica Conace – 3° posto nei 100 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE (1’48”50)

Simone Nicotera – 2° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES – MASCHI (30”60)

Francesco Pio Talarico – 2° posto nei 50 RANA – SENIORES – MASCHI (37”60), 3° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES – MASCHI (32”80)

Gioia Isabella – 2° posto nei 25 GAMBE SL – GIOVANISSIMI – FEMMINE (37”80), 2° posto nei 25 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (33”10)

Caterina Sdanganelli – 3° posto nei 25 GAMBE SL – GIOVANISSIMI – FEMMINE (38”90)

Samuele Carminara – 1° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – MASCHI (27”40)

Stefano Lo Russo – 1° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – MASCHI (27”40)

Alessandro Davoli – 1° posto nei 25 DORSO – GIOVANISSIMI – MASCHI (27”90), 1° posto nei 25 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI – MASCHI (27”60), 1° posto nei 25 RANA – GIOVANISSIMI – MASCHI (48”40), 1° posto nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI – MASCHI (1’07”80)

Denny Amendola – 2° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI C – MASCHI (22”10), 2° posto nei 50 DORSO – ESORDIENTI C – MASCHI (49”70)

Daniel Lico – 1° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI (17”90), 1° posto nei 25 FARFALLA – ESORDIENTI C – MASCHI (20”20), 1° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (53”20), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI (40”40)

Gioele Perri – 2° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI (18”80)

Giorgia Gaetano – 3° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI C – FEMMINE (32”90)

Luca Antonio Maria Perri – 1° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (25”60), 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (55”90)

Alessandro Campisi – 2° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (27”50)

Giorgia Ascone – 2° posto nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (1’09”10)

Pasquale Emmanuel Francesco Arzente – 3° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI A – MASCHI (19”30)

Giulia Ventura – 2° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (26”20)

Gaia Maria Ceraudo – 3° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (26”60)

Simone Nicotera – 3° posto nei 50 STILE LIBERO – SENIORES – MASCHI (28”20), 3° posto nei 100 MISTI – SENIORES – MASCHI (1’12”90)

Alessio Torchia – 1° posto nei 50 RANA – RAGAZZI – MASCHI (41”70), 3° posto nei 100 MISTI – RAGAZZI – MASCHI (1’23”50)

Manuel Amendola – 50 DORSO – ESORDIENTI B – MASCHI (50”20)

Francesco Arcuri – 50 DORSO – ESORDIENTI A – MASCHI (43”00)

Felicia Conace – 1° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (57”80)

Valeria Lio 05 – 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (58”30)

Ottimi i risultati conseguiti poi nelle staffette:

1° posto nella MISTAFFETTA 4×25 MISTI – GIOVANISSIMI + ES C (1’36”50)

2° posto nella MISTAFFETTA 4×25 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI + ES C (1’27”40)

3° posto nella MISTAFFETTA 4×25 STILE LIBERO – ESORDIENTI B (1’18”10)

Ma sicuramente in crescita sono stati anche quelli raggiunti degli altri membri del team, che hanno contribuito a una così positiva riuscita: Gianluca Arcuri, Gaia Ardito, Isabella Ascone, Paolo Bova, Syria Bova, Benito Califano, Giulia Califano, Sara Campisano, Francesco Pio Campisi, Gennaro Cefalà, Gaia Maria Ceraudo, Giorgia Chiaravalle, Flavio Cozzoli, Giada D’Ippolito, Alessandro De Sensi, Antonio Pio Fazio, Samuele Fazio, Luca Fiorentino, Andrea Furci, Federica Gaetano, Chiara Gigliotti, Enzo Gigliotti, Giuseppe Emmanuel Graziano, Gaia Guzzoni, Antonio Lento, Valeria Lio 08, Laura Musci, Mauro Pallaria, Mirko Perri, Alessandro Renda, Caterina Sdanganelli, Amelie Signore, Gabriele Sorice, Giulio Sorice, Bruno Talarico, Benedetta Torcasio, Marta Torcasio, Agostino Viola e Sofia Viterbo.

Grande entusiasmo nelle parole del mister Labonia: «Stiamo contribuendo a creare una scuola nuoto di livello, che abbia determinati numeri e una certa qualità. Non a caso siamo arrivati a fare queste gare con quasi 70 atleti, di cui circa 40 di scuola nuoto. Abbiamo vinto il ‘Trofeo Propaganda’ con i ragazzini che rientrano nella fascia d’età che va dal 2014 al 2011 e siamo risultati la migliore scuola nuoto della manifestazione. Questo deve incentivarci a fare sempre meglio e a confermare questi ottimi risultati».