Nuoto, oggi visita istituzionale del Presidente FIN Paolo Barelli a Lamezia

LAMEZIA TERME – Oggi, lunedì 20 gennaio, il Presidente della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e della Lega europea del nuoto, Paolo Barelli approderà a Lamezia Terme per una visita istituzionale durante la quale incontrerà tutto il movimento regionale.

A partire dalle 14.30, presso il T-Hotel Lamezia, saranno affrontare problematiche ed esigenze territoriali, con uno sguardo al futuro per una costante crescita.

Non mancherà la visita del Presidente Barelli alla piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme, prima di recarsi all’incontro con tutte le altre società.