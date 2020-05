Special Olympics, al via gli Smart Games: protagonisti dei giochi virtuali anche gli atleti della Lucky Friends e della Tycke Sport di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Dal 10 maggio con la cerimonia di apertura hanno preso il via gli Special Olympics Italia Smart Games 2020. In questo periodo così difficile, gli atleti Special Olympics della Lucky Friends e della Tycke Sport di Lamezia Terme stanno portando avanti un percorso dove loro, che da sempre hanno saputo affrontare e superare ostacoli, continuano ad essere fonte di ispirazione per la loro forza e tenacia. Diverse sono le attività di supporto a distanza che vengono proposte tramite i social con la consapevolezza di offrire, nei vari appuntamenti giornalieri, utili indicazioni per scadenzare le giornate da parte dei Tecnici Mancuso, Saladino e Macrì e dei volontari. Non sarà certo la pandemia di Covid19 a intaccare lo spirito degli Atleti. Così anche Special Olympics Italia ha deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e di organizzare un evento assolutamente nuovo: gli Special Olympics Smart Games“.

Questi smart games nascono dopo l’annullamento dei Giochi nazionali estivi, che erano in programma originariamente a Varese dal 13 al 18 giugno, un fatto che non ha scalfito lo spirito degli atleti, pronti a rilanciare la loro passione e voglia di confronto reciproco. Seppur “in remoto” non sono mancate tutte le fasi più caratteristiche di un evento Special Olympics in carne ed ossa, a partire dalla conferenza stampa di presentazione, alla torch run capitanato dall’Atleta Filippo Scalise di solo due anni, il più piccolo della Lucky Friends e Tycke Sport, dei Presidenti Cortese e Cimino, del Direttore La Chimea e fino alla cerimonia di apertura per proseguire con le prove di abilità e le competizioni vere e proprie. Durante la videoconferenza su Zoom, anche i massimi vertici istituzionali, CONI e CIP, si sono lasciati travolgere dall’energia, a partire dai presidenti di Senato e Camera, fino al ministro dello sport. Nonostante non ci possa essere oggi un luogo fisico dove giocare insieme e competere, Special Olympics Italia ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cimentandosi per la prima volta nell’organizzazione di un evento assolutamente nuovo, diverso. Si svolgeranno dal 10 al 31 maggio, al sicuro, in casa propria dove gli atleti Special Olympics, in tutta Italia, possono cimentarsi in 18 discipline sportive differenti con appositi esercizi.