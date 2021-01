Volley, bella vittoria all’esordio per la Raffaele Lamezia: 3-0 al Cinquefrondi

LAMEZIA TERME – Dopo mesi di attesa arriva l’esordio in campionato per la Raffaele Lamezia. I gialloblu, si trovano di fronte, nel debutto casalingo la Diper Jolly 5Frondi. Dopo un inizio un pò contratto (5-2) per gli ospiti, la squadra lametina acquisisce determinazione e recupera il gap portandosi in vantaggio (10-8) e dilagando (25-16). Lo stesso copione si vede nel secondo set, conferma ne è anche lo stesso risultato a favore dei lametini.

Nel terzo si intravede una timida reazione da parte dei reggini, ma la Raffaele è estremamente compatta e con una battuta efficace e i due nuovi acquisti Piedepalumbo e Palmeri decisamente ispirati riescono a respingere tutti gli attacchi conquistando set e vittoria. 25-19 il terzo ed ultimo parziale di gioco. Soddisfazione a fine partita da parte di tutta la squadra e della società per una affermazione importante contro una pretendente alla vittoria finale.

Abbiamo sentito il mister gialloblu Salvatore Torchia che ha dichiarato: dopo 11 mesi non vedevamo l’ora di poter ricominciare a giocare anche se era tutta una sorpresa perché non sapevamo se riuscivamo a tenere. Infatti è eloquente che siamo stati inizialmente contratti, ma poi secondo me è venuta fuori una buona prestazione di tutta la squadra, ottimo cambio palla ma direi in tutti i fondamentali. Secondo me poi ci siamo sciolti ed è venuto tutto più naturale. Il Cinquefrondi, a cui faccio i complimenti, non era assolutamente la squadra che abbiamo visto stasera, ma anche perché dall’altra parte hanno trovato una Raffaele molto desiderosa di portare a casa il risultato. I reggini sono una squadra rognosa, che lotta su ogni pallone, allenata da un bravissimo allenatore. Noi ci godiamo questa vittoria, la dedichiamo al nostro presidente, alla famiglia Raffaele e tutti i nostri sponsor che ci supportano nonostante le difficoltà, al nostro staff, a tutte le tutte le persone che fanno il lavoro sporco e un pochino anche a noi stessi che stavamo lavorando da cinque mesi senza una certezza di ripartire quest’oggi. E’ l’inizio di una nuova avventura, speriamo di poter proseguire, perché giocare per noi è molto importante. Una dedica particolare va ai nostri tifosi che ci hanno seguito numerosissimi in maniera virtuale sulla piattaforma di Lamezia Terme.it, non vediamo l’ora di poterli riabbracciare.

La Raffaele Lamezia nel prossimo turno sarà di scena il 30 gennaio a Fiumefreddo Sicilia, contro la Costa Dolci Papiro CT.

RAFFAELE LAMEZIA – DIPER JOLLY 5FRONDI 3-0 (25-16, 25-16, 25-19)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia

DIPER JOLLY 5FRONDI: Orlando, Zangari, Varamo, Vaiana, Puntorieri (L), Lopretone, Remo, Belcastro, Fazzari, Pugliatti, Santacroce (L2), Bonati, Degli Esposti, Melara. All. Pellegrino