Sporting Lisbona – Borussia Dortmund in diretta: Champions League, oggi, diretta

Finale a Lisbona

Lisbona emetterà il verdetto. Con l’Ajax, il migliore fuori dalla competizione, stasera si affrontano Sporting de Portugal e Borussia Dortmund. L’altro biglietto per gli ottavi di Champions League. Premio per i portoghesi. Per i tedeschi, un obbligo. Questi di Rose, pur essendo uno degli orchi del gruppo, hanno raggiunto gli estremi senza il loro capo indiscusso: Arling Haaland si è lasciata più di un mese fa Dagli stadi si prevede che non aggiunga più minuti nel prosieguo del 2021.

Dramma o nirvana. Ai tempi di Jose Alvalade, oggi le cose diventeranno estreme. Ovviamente c’è un terzo modo: Un pareggio rinvia il verdetto all’ultima giornataI portoghesi affronteranno l’Ajax ei tedeschi contro il Besiktas. I visitatori di oggi, che iniziano con una caratteristica, penseranno a troppa sofferenza. nella classificazione, Sporting e Dortmund in parità con sei punti, ma la vittoria per 1-0 della Germania al Signal Iduna Park fornisce entrate preziose.

Al Borussia basterebbe una vittoria per arrivare agli ottavi. Sportivo, tuttavia, nBisogna battere i giallo-neri con almeno due gol differenza. Niente è impossibile, ma complicato per Serapia, Pedro Boro e i loro compagni. Le vittime, con tutto questo, sarebbe un duello Promette sentimenti forti e un premio più grande. Gli ottavi di finale passeranno per Lisbona e lasceranno sicuramente la capitale portoghese. / foto: Twitter @BVB