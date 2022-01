Spotify ha posticipato a tempo indeterminato il suo servizio musicale di alta qualità

Sono state create grandi aspettative su Spotify, dopo aver appreso di un progetto che avrebbe portato l’audio di alta qualità sulla piattaforma di streaming.

Sebbene altre piattaforme concorrenti si siano fatte avanti con l’implementazione di alcune tecnologie audio che consentono la trasmissione audio senza perdita di dati, il servizio musicale svedese ha discretamente riferito che questo progetto è stato posticipato a tempo indeterminato.

Spotify è in ritardo con l’audio senza perdita di dati

accesso audio senza perdita di dati Spotify è stato annunciato all’inizio del 2021 per essere rilasciato alla fine dello stesso mese. A fine anno è stato annunciato il rinvio senza fornire ulteriori dettagli.

Nel frattempo, la loro concorrenza diretta è avanzata sulla questione. Diverse fonti di broker tecnologici riferiscono che Spotify alla fine ha ritardato il suo lancio a causa della premiere del catalogo musicale lossless di Apple Music con Spatial Audio e Dolby Atmos, senza addebitare ai suoi abbonati costi aggiuntivi.

Amazon Music, piattaforma che ha lanciato anche un servizio simile, ha adottato misure simili a quelle di Apple, senza costi aggiuntivi per i propri clienti. Apparentemente, questo ha gravemente colpito Spotify, poiché all’inizio i loro piani consideravano di addebitare un extra per il piano Premium per sbloccare il catalogo musicale ciao fi.

La suspense che circonda il futuro di Spotify in questa regione è stata recentemente dissipata. attraverso un Benvenuto In una conversazione nel forum ufficiale della community di questa piattaforma, è stato riferito che questo progetto è stato classificato come “in esame”, il che solleva dubbi non solo sulla data del suo rilascio, ma anche sulla sua completa continuità. “Sappiamo che la qualità del suono HiFi è importante per te. Ci sentiamo allo stesso modo e siamo entusiasti di portare l’esperienza Spotify HiFi agli utenti Premium in futuro. Ma non abbiamo ancora tempo per condividere i dettagli. Naturalmente, noi” Lo aggiornerò qui quando possiamo,” indicato dalla società.

Se il progetto verrà ripreso e selezionato, sarà una funzione esclusiva per gli utenti abbonati a Spotify Premium, come confermato dal precedente avviso. Nel frattempo, gli amanti della musica continueranno ad avere altre alternative per consumare contenuti audio di alta qualità, oltre a Spotify.