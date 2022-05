“Spy x Family” è già uno degli anime di maggior successo in Giappone e gli autori di “Shingeki no Kyojin” e “Blue Exorcist” hanno attirato la famiglia Forger per celebrarlo.

“Famiglia di spie X” Continua a diventare virale come uno dei più grandi anime della stagione primaverile nonostante ci siano solo 4 episodi dietro. Attualmente, la star è stata presentata in anteprima e continua ad aumentare le vendite, due noti autori di manga hanno celebrato il successo dell’anime disegnando personaggi Tatsuya Endo.

Rivelazione anime che spazza ovunque vada

È stato uno degli anime più attesi di questa stagione e la sua accoglienza non ha deluso. Famiglia spia“È la seconda serie più votata in Elenco animesolo conFullmetal Alchemist: FratellanzaBypassalo sulla piattaforma. Il successo del nuovo anime non è solo valutato dai fan, ma il manga sta anche aumentando le vendite di manga in Giappone con oltre 1,7 milioni di copie vendute.

Congratulazioni piove ovunque Tatsuya Endocreatore “Famiglia di spie X”Attualmente, due fan dei manga gli hanno reso omaggio disegnando i protagonisti della serie.

Hajime IsayamaautoreShingeki non KyogenIllustrazione di Loid, Anya e Yor Forger in cui si congratulano con Endo e ne riconoscono il talento: “Endo-san è stato un assistente per molto tempo. E quando ho letto questa serie e ho visto come stava lavorando bene, il mio primo pensiero è stato… cosa ha fatto per tutto questo tempo?”

Disegno della spia × Famiglia di Hajime Isayama pic.twitter.com/5yepiZyZw0 – Attack on Titan Wiki (AoTWiki) 27 aprile 2022

E prima ancora di avere la sua serie manga, Endo è stato assistente per molti anni fino a quando non ha perfezionato il suo stile di autore, in particolare in Fire Punch eesorcista blu“. specialmente Kazu Katoil creatore di quest’ultimo, si è anche congratulato con il suo ex assistente cercando di disegnare la famiglia Forger nel suo stile.

Illustrazione della famiglia di spie di Kazue Kato, autore di The Blue Exorcist.

Non sapevo che Endo e Kato avessero la stessa età.

E hanno parlato in un’intervista in un fan book. pic.twitter.com/5n3DrBCrNr – Mana (@manarock69) 1 maggio 2022

“Famiglia di spie X” Si concentra su The Forgers, che, sebbene apparentemente una famiglia normale, tutti i membri mantengono i loro segreti. nulloil capofamiglia, è in realtà una spia in missione nell’area nemica, il tuoMamma, lei è l’assassina dei nodi lucenti, e la piccola Anya È telepatica e l’unica persona che conosce la vera identità dei suoi genitori.