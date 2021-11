Squadra di pulizia responsabile dell’interruzione di corrente all’aeroporto di Raleigh

dopoPagon che ha fatto il check-in questa mattina all’aeroporto internazionale di Raleigh-Durham, Le autorità hanno iniziato a indagare sull’origine di questa interruzione di corrente Per colpa del personale delle pulizie Luogo.

Squadra di pulizia assegnata all’interruzione di corrente all’aeroporto di Raleigh

Il team di pulizia è stato coinvolto in un’interruzione di corrente venerdì all’aeroporto internazionale di Raleigh-Durham Ha causato decine di ritardi, voli cancellati e ha lasciato i passeggeri bloccati.

Secondo un rapporto, Il black out Ha avuto un impatto solo sul Terminal 2, è stato segnalato poco dopo le 4 del mattino e ha avuto piena potenza fino alle 11:30.. Lascia più reclami sul servizio in diverse compagnie aeree.

La portavoce della RDU Crystal Feldman ha affermato che Una grande quantità d’acqua è trapelata dal personale addetto alle pulizie attraverso il pavimento in una scatola elettrica, Causando un cortocircuito nel sistema Concourse C.

“Questo è uno strano incidente”, ha detto Feldman, “Ci scusiamo per l’inconveniente. È totalmente inaspettato”.

Varie attività in aeroporto dovevano essere svolte manualmente

Anche se l’alimentazione è spenta, C’era abbastanza energia in uscita 2 Per tenere le luci accese Ma l’interruzione ha interessato molti altri sistemi essenziali per le operazioni.

I biglietti non possono essere emessi, I sistemi di sicurezza erano inutili E la maggior parte delle operazioni aeroportuali doveva essere eseguita manualmente.

“Le compagnie aeree controllano manualmente le persone”, ha detto Feldman. “Stavamo caricando i bagagli a mano al piano di sotto per passare i controlli di sicurezza”.

Molti funzionari hanno dovuto aspettare un appaltatore specializzato per riparare il danno e il ripristino dell’energia, lasciando centinaia di passeggeri in attesa per ore all’interno del Terminal 2. Questo terminal è servito da tutte le compagnie aeree tranne Southwest.

da lAlle 7 del mattino, gli appaltatori dell’aeroporto stavano lavorando alle riparazioni e i sistemi erano di nuovo operativi entro un’ora

D’altra parte, alcuni Gli aerei in volo al momento dell’interruzione hanno dovuto essere dirottati all’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas. A mezzogiorno, almeno 19 voli erano stati cancellati e altri 14 erano stati ritardati.