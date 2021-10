‘Squid’ viene mostrato su Netflix da 111 milioni di famiglie

SEOUL, 13 ottobre (Yonhap) — 111 milioni di famiglie in tutto il mondo hanno guardato il popolare dramma in lingua coreana “Squid Game” su Netflix da 111 milioni di famiglie in tutto il mondo, diventando il contenuto originale di maggior successo di tutti i tempi. Lo ha detto mercoledì il colosso televisivo statunitense.