Stafford guida la reazione degli arieti ai corvi

Matthew Stafford ha ottenuto tre palle perse per guidare una rimonta domenica che ha portato i Los Angeles Rams alla loro quinta vittoria consecutiva sconfiggendo i Baltimore Ravens, limitati ma ostinati, 20-19.

Stafford lanciò un passaggio da touchdown da sette yard a Odell Beckham Jr. 57 secondi prima della fine della partita, dopo aver completato un drive di cinque yard su Beckham con un quarto e cinque yard dalla fine. I Rams l’hanno giocato con una conversione a due punti, ma hanno sbagliato. I Ravens, che hanno mancato l’infortunio di Lamar Jackson per la terza partita consecutiva, non sono riusciti ad avvicinarsi al tentativo di segnare un field goal alla fine.

La vittoria ha portato i Rams (12-4) al vertice della NFC West, cercando di legare insieme il titolo della Division II in attesa dell’esito della partita Arizona-Dallas.

Ad un certo punto della stagione, Baltimora era 8-3 in cima alla AFC. I Ravens (8-8) hanno perso cinque partite di fila da allora, la loro striscia più lunga da quando hanno perso nove partite nel 2007 sotto Brian Bellick, prima che John Harbo subentrasse nel 2008.

Quattro di queste sconfitte sono state per un totale di cinque punti.

La sconfitta eliminò Baltimora dalla corsa al titolo nord-asiatico. Non sono fuori competizione per un posto nei playoff, ma per entrare come wild card hanno bisogno di vincere la prossima settimana e molto aiuto.