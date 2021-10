Stai cancellando le foto da iPhone e non liberi spazio? Ecco cosa succede | stile di vita

È molto normale che il nostro iPhone accumuli foto e video e riempia il nostro spazio, quindi Arriva un momento in cui dobbiamo ripulire. Un processo sempre costoso ma necessario e in cui ci sentiamo sempre inutili, perché anche se togliamo e togliamo, lo spazio libero non si espande mai!

In effetti, il problema con iPhone Photo Library è che è spesso strettamente associato a iCloud, il servizio cloud, quindi il sistema adotta sempre misure di sicurezza per impedirci di eliminare contenuti importanti senza essere chiari su cosa vogliamo fare. . Questo è quello che dovresti fare? Bene, questo è importante perché Ogni foto o video che eliminiamo non lo cancella completamente E lascialo nel limbo sotto forma di un bidone della spazzatura.

Non lo cancella davvero?

In effetti, il tuo iPhone non cancella nulla all’inizio. E non importa se rimuoviamo una o mille foto dalla libreria di foto, Andranno tutti nella spazzatura per 30 giorni, il tempo in cui continuerai a occupare quello spazio di cui hai bisogno ora e ora. Quindi la risposta emerge da sola: possiamo rendere efficiente questo spazio libero quando dobbiamo utilizzarlo o è impossibile evitare quel mese di attesa? Fortunatamente, c’è un modo per farlo.

Per svuotare tutto questo spazio, Niente come l’eliminazione manuale dei contenuti, senza consentire al dispositivo stesso di gestirlo. Quindi andiamo sullo spool dell’iPhone e selezioniamo la sezione “Album” in basso a destra. Quindi vedrai una serie di cartelle ed elementi che organizzano tutte le cose sul dispositivo, ma andiamo giù, giù.

Lì vedrai nella sezione “Altri articoli” Lo spazio è riservato agli elementi “eliminati” che contengono l’icona Cestino. Entriamo e vedremo tutto ciò che è appeso da cancellare. Poiché vogliamo farlo ora, premiamo semplicemente “seleziona” in modo che in basso, a sinistra, appaia la possibilità di “eliminare tutto”. In questo modo, con un solo tocco sullo schermo, possiamo rimuovere tutto ciò di cui ci siamo sbarazzati e reclamare immediatamente lo spazio, senza dover attendere che tutti gli elementi vengano eliminati automaticamente dopo i 30 giorni che Apple ha fissato per questo.