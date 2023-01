Stalker 2 sembra incredibile con Unreal Engine 5

Sembra che, nonostante la brutta situazione in cui si trova lo studio ucraino a causa dell’invasione russa, il team di Mondo di gioco GSC Continua a svilupparti stalker 2. Il lavoro continua come abbiamo potuto vedere con le nuove immagini in pista e anche se c’è ancora tempo per svilupparlo sembra che assisteremo a un vero spavento nella zona di esclusione. Se tutto va secondo i piani, il gioco uscirà a dicembre di quest’anno e mancano ancora mesi allo sviluppo, quindi speriamo che sia finalmente all’altezza delle aspettative.

Attraverso i social network, l’account ufficiale di STALKER ha condiviso questi screenshot di STALKER 2. La zona di esclusione è la grande protagonista di questi screenshot, e la verità è che sebbene siano foto, hanno un aspetto fantastico.

Nuove immagini per Stalker 2

Molte storie di vita diverse si svolgono nella regione, il luogo più pericoloso e misterioso della terra. Ma cosa stai cercando qui, Stalker? Dicci perché sei così entusiasta di attraversare l’oceano!

Dobbiamo essere pazienti, il gioco è ancora in fase di sviluppo e, se tutto va secondo i piani, sarà nel 2023 quando potremo goderci STALKER 2 su Xbox e tramite Xbox Game Pass.