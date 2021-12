STALKER 2 si ritira mentre gli NFT si esauriscono

Come molti hanno letto ultimamente, sembra che l’applicazione delle tecnologie NFT e Blockchain all’interno dei videogiochi stia progredendo sempre di più. A partire dal Un Barco Low Poly Venduto per centinaia di migliaia di dollari, anche Ubisoft crea la propria piattaforma per vendere prodotti NFT, che sarà implementato per la prima volta in Punto di rottura di Ghost ReconNulla sembra sfuggire a questa pratica impopolare.

Allo stesso modo, non si è fermato qui, perché negli ultimi giorni abbiamo appreso che STALKER 2 implementerà questa tecnologia di gioco, qualcosa che potresti immaginare, non era molto buono nel settore, quindi ai tempi, Ho avuto una rotazione di 180 gradi, risultando nella partita finale che di certo non ha sorpreso nessuno.

STALKER 2 ha eliminato tutti gli NFT nel gioco

Nonostante la fiducia degli sviluppatori di STALKER 2, la pressione dei giocatori è stata chiaramente maggiore del previsto e, dopo molte critiche da parte dei media e delle reti ufficiali, i ragazzi di GSC Game World ne hanno approfittato. Ho deciso di annullare l’implementazione degli NFT nel tanto atteso gioco horror.

Cari stalker, vi ascoltiamo. Sulla base del feedback che abbiamo ricevuto, abbiamo deciso di cancellare tutto ciò che riguarda gli NFT in STALKER 2. L’interesse dei nostri fan e giocatori è della massima priorità per la squadra. Facciamo questo gioco in modo che tu possa divertirti, a qualunque costo. Se ti interessa, anche noi. Con affetto, GSC Game World Team.

È anche importante notare che questo non è venuto dal nulla, ma in realtà è venuto da un set di cavi piuttosto importante in cui poche ore fa l’account ufficiale di STALKER 2 stava cercando di giustificare l’uso di NFT in-game, qualcosa che era indubbiamente peggio, e ha finito per causare la cancellazione Grateful di questo.