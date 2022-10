Stanno lavorando in Etiopia per aumentare la qualità dell’istruzione

Secondo il testo, “la qualità dell’istruzione è diminuita negli ultimi anni, nonostante i numerosi cambiamenti che sono stati introdotti nel settore”, e le autorità nazionali stanno pianificando di attuare altre misure per invertire la situazione.

Nella dichiarazione firmata dall’Agenzia statale per le comunicazioni, ha affermato che l’accesso ai centri educativi è migliorato, ma il livello dei processi di apprendimento di base è significativamente debole.

Ha spiegato che una delle ambizioni molto importanti è migliorare il sistema di valutazione e uno dei modi per raggiungerlo è l’esame di uscita nazionale per la classe 12, che si svolge con alta preparazione e coordinamento istituzionale.

Ha spiegato che “l’attuale esame è rigorosamente progettato per prevenire frodi, furti, frodi e altre pratiche di corruzione … con l’obiettivo di garantire equità nelle valutazioni e pari opportunità per tutti i laureati”.

Per la prima volta nella storia dell’Etiopia, gli studenti che hanno terminato il pre-universitario si concentrano in università, istituti o altre istituzioni educative per sostenere gli esami nazionali.

La notifica indicava che “la prima fase dei test ha avuto esito positivo tranne che per alcuni problemi” e ha esortato insegnanti e studenti “a raddoppiare gli sforzi in modo che la seconda fase che si svolgerà la prossima settimana sia migliore”.

Rial dell’Oman / Raj