Stanno realizzando un robot in grado di arrampicarsi su qualsiasi tipo di muro

il Tecnica Sta avanzando a passi da gigante e la robotica è tra quegli sviluppi in cui stiamo sempre più possedendo robot In grado di svolgere molti compiti, alcuni dei quali sarebbero stati inimmaginabili solo pochi anni fa, come arrampicarsi su qualsiasi tipo di struttura come un insetto gigante.

ricercatori Istituto Superiore di Scienza e Tecnologia Dalla Corea del Sud creato Robot I quadrupedi sono in grado di scalare pareti e soffitti di ferro e acciaio, come pubblicato sulla rivista Scienza della robotica.

per nome meravigliaabbreviazione Robot appiccicoso magnetico per movimenti rapidi e versatilitàPesa solo circa otto chilogrammi ed è di taglia media se lo confrontiamo con i cani.

Nonostante non sia il primo robot in grado di arrampicarsi sui muri, a differenza degli altri utilizza gambe magnetiche al posto di ruote, pinze o ventose.

Inoltre, è anche in grado di muoversi su superfici curve come quella di un serbatoio di metallo arrugginito grazie al fatto che le sue gambe utilizzano elettromagneti e una sostanza simile alla gomma nota come magnetite.

USI PROGETTATI PER MARVEL

I suoi creatori indicano che questo Robot Può essere utilizzato in ambienti industriali per ispezionare ponti, navi ed edifici, soprattutto ad alta quota dove sarebbe pericoloso per l’uomo.

meraviglia È anche molto veloce, ma durante i test è riuscito ad espandere un serbatoio di accumulo curvo alla velocità di 30 cm/sec, aggirando ogni tipo di ostacolo.

Quindi su superfici più facili come pareti e tetti piani la velocità è maggiore:Dimostra la velocità di camminata eretta e invertita più veloce dei robot da arrampicata fino ad oggidicono i ricercatori.

Sebbene l’ingegnosità di questo robot sia sorprendente, affermano che lo è ancora Tecnica Ha molta strada da fare prima che tu possa affrontare superfici irregolari o curve strette.