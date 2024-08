Stanno ricreando una scena di Spirited Away in Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing ti consente di ricreare tutti i tipi di scenari sulle isole

Chihiro è uno dei migliori film Ghibli

Una delle grandi novità che Animal Crossing New Horizons ha portato con sé è che si trattava di un’eredità diretta di quanto visto sui social network che ha portato alla possibilità di… Terraforma e decora le isole dei giocatori durante Strumenti multipli Ha anche permesso di modificare il terreno e l’elevazione.

Come accennato in precedenza, questo deriva da ciò che molti utenti dei precedenti titoli di Animal Crossing hanno condiviso sui social media, poiché ce ne sono stati parecchi Hanno usato alcuni meccanismi per provare a modificare le loro città Il più possibile, il che ha portato al fatto che con Animal Crossing New Horizons il numero di questo tipo di pubblicazioni è aumentato notevolmente, fino a raggiungere Ricreare altre licenze come Spirited Away A cura dello Studio Ghibli.

L’ingresso al mondo degli spiriti di Spirited Away è stato ricreato in Animal Crossing New Horizons

In questo modo, abbiamo potuto notare che venivano condivisi diversi contenuti legati ad Animal Crossing New Horizons, come la storia di un utente che riuscì a diventare milionario in un modo inaspettato mentre altri rimuovevano personaggi dal gioco. Scherma creando una lampada caratterizzata da due dei suoi vicini più apprezzati. Tuttavia, in questo caso siamo riusciti a vederlo Il primo film dello Studio Ghibli a vincere un Oscar È servito come ispirazione per modificare l’isola.

In questo senso, un utente Reddit noto come Heavymetalgf ha condiviso una ricreazione Una delle scene più leggendarie del film La città incantataIn particolare quando l’auto della sua famiglia si ferma all’ingresso del mondo degli spiriti, dove si svolgono la maggior parte degli eventi del film, incluso… Chihiro che rifiuta di passare. Mancava solo che dall’altra parte ci fossero due vicini a forma di maiale:

Per il resto, con tutte le possibilità che offre questo videogioco, ricorda che se vuoi goderti il ​​gioco devi farlo Animal Crossing New Horizons è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch Da marzo 2020.

