Star Wars: filtra la trama e il titolo del film con Ray Skywalker e ci sono sorprese

Lucasfilm ha annunciato tre nuovi film di Star Wars In un’altra celebrazione di Star Wars, uno è il protagonista Re Skywalkeril personaggio che incarna Daisy Ridley. assumere Dopo anni A Ascesa CelesteIl nuovo film è stato posticipato, insieme ad altri progetti della Lucasfilm, ma abbiamo già nuovi dettagli sullo show, sul titolo e sulla trama. E ci sono sorprese.

Sono passati diversi mesi da quando Lucasfilm ha annunciato ufficialmente che esplorerà il futuro di Rey Skywalker dopo Episodio IX, con il protagonista della nuova trilogia che cerca di far evolvere il Nuovo Ordine Jedi dopo gli eventi raccontati nell’ultimo blockbuster della saga. durante produzione settimanale In Bollettino Bespino (Lui va Libro dei personaggi), conosciamo dettagli specifici sulla storia e sul modo in cui il film viene presentato. Lo sappiamo Nuovo Ordine Jedi Sarà ambientato circa 15 anni dopo la vittoria di Rey su Palpatine, la fine del Primo Ordine e l’ascesa dei Sith. Questo sequel è incentrato su Istituire l’Ordine del Capricornocon il protagonista in un ruolo Guidaci incontreremo Due studenti promettenti: una ragazza e un ragazzo.

A poco a poco, mentre avanzava nel suo addestramento, Diventa chiaro che la ragazza ha straordinarie capacità di potere, che è destinata ad apparire come leader in futuro, e iniziano le paure. Curiosamente, e come hanno sottolineato i media statunitensi, se la sinossi verrà confermata, si tratterà di elementi che erano già presenti nella sceneggiatura. Damon Lindelofche presumibilmente si concentrava sui minori, che ha dato i suoi frutti con il licenziamento dello sceneggiatore da The Perduto per divergenze creative. Ad ogni modo, va notato che produzione settimanale È uno strumento affidabile nel settore. Steve Knight, responsabile di Pessimo travestimento E l’attuale responsabile della storia, la sceneggiatura del suo partner? Sarà la storia finale?

“ Lo scenario che Ray contempla con due giovani studenti con elevate capacità nella Forza

Mentre The Mandalorian continua su Disney+ e Thrawn sembra essere il più grande nemico della saga negli anni a venire, sembra che Guerre stellari Sta tornando al cinema. Si dice che entrerà in produzione nell’aprile del prossimo anno, il che potrebbe dargli una versione finale prima o poi. 2026. Se tutto va bene, ovviamente.