Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sarà un’esclusiva dell’attuale generazione, dice una voce

seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order Divenne ufficiale all’inizio dell’anno Più altri due giochi di Guerre stellari Da Respawn Entertainment, arciere e RTS – In collaborazione con Bit Reactor-. Non ci sono più dettagli ufficiali ma avrebbe dovuto avere versioni su Xbox One e PlayStation 4 per raggiungere il maggior numero di giocatori; però, Le ultime indiscrezioni suggeriscono che sarà un’esclusiva dell’attuale generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X | S e PC.

Almeno questo è ciò dall’interno Gruppo Jeff. Respawn sta lavorando Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Dal momento che ha superato per la prima volta le aspettative di Electronic Arts, e La Disney avrebbe mostrato la sua fiducia nella squadra. Tuttavia, la mossa di lasciarsi alle spalle la generazione precedente è rischiosa perché il mercato delle nuove console è limitato e i produttori non possono spedire tutte le unità che vogliono, motivo per cui vediamo ancora molti giochi in entrambe le generazioni.

Secondo Grubb, Respawn sta scommettendo tutto sulle ultime console e dovrebbe esserlo anche lui realizzato Celebrazione di Guerre Stellari Alla fine di maggio – Dal 26 al 29 del prossimo mese – con il resto dei progetti legati a questa licenza, comprese serie, promozioni o altri giochi, alcuni dei quali ancora lontani dall’essere lanciati. Guerre stellari di Massiccio anche Uno di Quantic Dream-.

A partire da giugno 2021, quando Respawn ha rilasciato un file L’ultima versione della console a partire dal Star Wars Jedi: Fallen OrderE Più di 20 milioni di giocatori Vivono l’avventura del Cal Kestis Championship aggiungendo gli acquirenti di giochi e coloro che vi accedono con un abbonamento EA Play. Un successo che EA ha descritto in diverse occasioni come inaspettato e che non vogliono perdere.

La situazione diversa è quella Guerre stellari: Fronte di battagliacosa o cosa Al momento è fuori produzioneAnche se, come accennato, Respawn ha già un FPS in lavorazione in questo universo.