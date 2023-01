Star Wars Jedi: Survivor occuperà molto spazio sul tuo computer

Poche settimane prima della sua uscita, Star Wars Jedi: Survivor rivela i requisiti di sistema per la versione PC.

volta Ci stiamo avvicinando lentamente ma inesorabilmente all’arrivo di Star Wars Jedi: SurvivorÈ tempo che Respawn Entertainment ed Electronic Arts raddoppino le comunicazioni. Dopo un’apparizione di rilievo ai Game Awards 2022, il titolo ha beneficiato di alcuni dettagli aggiuntivi su tutta la linea Cameron Monaghan, traduttore di Cal Kestis, che ha sottolineato il tono più maturo che questo lavoro avrebbe adottato. E oggi, più precisamente, è arrivato il momento di parlare della versione PC.

Rivelate le specifiche del computer di Star Wars Jedi: Survivor

A poche settimane dalla sua uscita, Infatti, la pagina Steam del gioco è stata aggiornata per adattare le impostazioni necessarie al suo corretto funzionamento.. La buona notizia è che Star Wars Jedi: Survivor non dovrebbe essere un grosso problema Per poter lavorare su dispositivi con configurazione minima. In secondo luogo, È nel tuo interesse avere una buona quantità di spazio di archiviazionePerché il titolo si preannuncia particolarmente goloso su questo piano:

Requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Guaritore: 4 core / 8 thread | Intel Nucleo i7-7700 | Ryzen 5 1400

RAM: Memoria da 8 GB

Grafica: VRAM da 8GB | GTX 1070 | Radeon RX580

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

spazio sul disco: 130 GB di spazio disponibile su disco rigido

Requisiti di sistema raccomandati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Guaritore: 4 core / 8 thread | Intel Core i5 11600K | Ryzen55600X

RAM: Memoria da 16GB

Grafica: VRAM da 8GB | RTX2070 | RX6700XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

spazio sul disco: 130 GB di spazio disponibile su disco rigido

Promemoria, Star Wars Jedi: Survivor uscirà il 17 marzo su PS5 e Xbox Series X | S e PC.