Star Wars sarà ampliato con la serie Qi’ra per Disney +

Una serie con protagonista Emilia Clarke è in arrivo su Disney+ e vedremo anche qualcosa di Star Wars Jedi Fallen Order 2 prima del previsto.

la rete Questo è uno spettacolo di hashtag ESCLUSIVAMENTE CONFERMATO Serie di arrivi incentrata su Qi´ra S Emilia Clarke riprenderà il ruolo del personaggio che aveva già interpretato in Han Solo: A Star Wars Story. Il film è incentrato su uno dei cacciatori di taglie più leggendari della storia del cinema Abbiamo conosciuto il personaggio nella sua fase tra gli episodi tre e quattro e abbiamo anche incontrato personaggi importanti nelle sue origini come Qira O il suo incontro con Chewbacca. Il suo partner alla fine del film diventa il capitano della Crimson Dawn, un gruppo criminale fondato da Darth Maul, quindi potrebbe essere una storia interessante da sviluppare in questa nuova serie.

Un’altra conferma è arrivata da noi Via Twitter È questo Vedremo sicuramente di più sul nuovo Jedi Fallen Order 2 prima dell’E3, voci Suggeriscono che sarà a maggio. Finora Non sappiamo molto Da questo sequel ma seguaci di Star Wars e della sua prima spinta Non vedono l’ora che arrivi questo videogioco, dove sarà un file Un salto nella nuova generazione Può essere nuova meccanica Loro fanno La prima parte in primo piano che è stata ampiamente paragonata ai giochi di tipo spiriti. Per i fan di Star Wars e di questo vasto universo di videogiochi Consigliamo il fumetto Star Wars: Jedi Fallen Order – Tempio Nero, un prequel per il videogioco.