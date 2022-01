Starbucks chiede ai suoi dipendenti negli Stati Uniti un vaccino o un test settimanale

I lavoratori di Starbucks negli Stati Uniti dovranno essere completamente vaccinati contro il COVID-19 entro il 9 febbraio o dovranno sottoporsi a test diagnostici settimanali.

Il gigante del caffè con sede a Seattle ha dichiarato lunedì che la mossa è in risposta ai requisiti di vaccinazione o test emessi dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a novembre per le aziende con più di 100 dipendenti.

Il requisito, che ha affrontato numerose cause legali, è stato approvato il mese scorso da una giuria di tre giudici di una corte d’appello federale. Venerdì la Corte Suprema esaminerà la richiesta.

Starbucks ha chiesto ai suoi 228.000 dipendenti statunitensi di rivelare il loro stato di immunizzazione entro il 10 gennaio.

“Mi rendo conto che i colleghi hanno una vasta gamma di opinioni sui vaccini, così come il resto del paese”, ha affermato John Colfer, direttore operativo di Starbucks, in una lettera inviata ai dipendenti alla fine di dicembre. “La mia responsabilità, e quella di tutti i leader, è fare tutto il possibile per mantenerli protetti e creare l’ambiente di lavoro più sicuro possibile”.

Starbucks ha spiegato che una vaccinazione completa significa due iniezioni del vaccino Pfizer o Moderna o un’iniezione del vaccino Johnson & Johnson.

Se un dipendente di Starbucks sceglie di sostenere il test ogni settimana, dovrà pagare le proprie spese e sostenere il test in una farmacia, in una clinica o in un altro luogo in cui qualcuno monitora il test.

La società ha affermato che verranno prese in considerazione considerazioni religiose o mediche, ma per lavorare in un negozio, i dipendenti devono sottoporsi a test settimanali.

I dipendenti che risultano positivi possono utilizzare il tempo pagato per autoisolarsi. Starbucks ha dichiarato di offrire ai dipendenti due casi di isolamento retribuiti, per un massimo di cinque giorni ciascuno.