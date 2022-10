starfield Potrebbe essere uno dei titoli più attesi del prossimo anno, a causa di tutte le aspettative che si sono formate attorno ad esso e per il desiderio dell’industria di vedere il prossimo grande lavoro dello studio creando puntate iconiche come Fallout 3 o The Elder Scrolls V: Skyrim, tra molte altre cose. Nonostante il gioco sia stato posticipato all’inizio del prossimo anno, conosciamo sempre più dettagli sullo sviluppo del titolo e oggi ne abbiamo appreso Starfield è il più grande progetto nella storia di Bethesda Game Studios.

In un’intervista ai media Giochi per PCL’artista Nate Purkeypile (che ha lavorato per 14 anni in studio, da Fallout 3 a Starfield) ha raccontato alcuni dettagli in più sullo sviluppo. Purkeypile ha affermato che il progetto consisteva in 500 lavoratoriil team più numeroso nella storia dello studio, è qualcosa che possiamo già immaginare a causa di ciò che può essere visto nel gameplay reveal del gioco.

Sebbene Purkeypile sia scomparso da tempo Bethesda Game Studios Per costruire il tuo studio, e alcune cose potrebbero essere cambiate in tutto questo tempo, l’ambizione di questo gioco è enorme (ad esempio, Fallout 76 aveva bisogno di circa 200 sviluppatori per essere costruito), quindi Ci auguriamo che Starfield, oltre al titolo più grande e ambizioso dello studio, sia un gioco che fissi lo standard Nel genere dei giochi di ruolo, proprio come fece Skyrim 11 anni fa.