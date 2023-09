Starfield non riesce a essere il gioco Xbox con le migliori valutazioni del 2023 su Metacritic

Hanno confrontato i risultati del gioco con altre uscite dell’anno e con il record di Bethesda.

Starfield non è riuscito a decollare su Metacritic

Dopo anni di attesa, Starfield ha ora accesso anticipato al pre-gioco per introdurre il primo nuovo universo di Bethesda in oltre 25 anni che, dopo i successi di The Elder Scrolls e Fallout, è riuscito a diventare una delle anteprime più promettenti dell’anno, nonostante ciò. Le sue analisi hanno scatenato una strana polemica.

In realtà, comunque Molti giocatori credono che Starfield diventerà il gioco con il punteggio più alto su Xbox quest’annoMa alla fine ciò non è avvenuto, almeno per ora. Al momento in cui scriviamo, il gioco ha una valutazione di 87 su Xbox Series X | S, mentre la versione PC ha ottenuto 88. Essendo un voto molto alto, Viene superato da giochi come Hi-Fi Rushche ne contiene 87 (Xbox Series X|S) e 89 (PC).

per adesso, Starfield è il settimo miglior gioco per Xbox Series X|S del 2023 e l’undicesimo miglior gioco su PCTenendo conto dei giochi di tutte le società raccolti Libro dei personaggi. D’altro canto, altri giochi di Bethesda Game Studios hanno ottenuto punteggi simili o addirittura superiori. Nel caso di Fallout 4, il titolo ha ottenuto 84, 87 e 88, a seconda della piattaforma. Quattro anni fa, The Elder Scrolls V: Skyrim raggiunse i livelli 92, 94 e 96, e ancora una volta varia da piattaforma a piattaforma.

Starfield, il candidato sicuro per il GOTY

Anche se è vero che Starfield è in qualche modo indietro rispetto a Skyrim, sembra che il suo risultato finale sarà alla pari con quello di Fallout 4, con margini di miglioramento in attesa di ulteriori analisi. Siamo però di fronte ad a Forte candidato al GOTYCome dimostra la nostra analisi di Starfield, “È vero che forse non ha inventato nulla di nuovo, ma tutto ciò che ci offre è unico. Questo nuovo universo è pieno di divertimento e di storie che faranno rizzare i capelli a chiunque.“.