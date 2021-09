Stati Uniti d’America. Hanno trovato una fuoriuscita di petrolio lunga 22 chilometri nel Golfo del Messico dopo il passaggio dell’uragano Ida

Madrid 5 (stampa europea)

Una fuoriuscita di petrolio di oltre 22 chilometri di lunghezza è stata scoperta nel Golfo del Messico dopo il passaggio dell’uragano Ida, che nell’ultima settimana ha causato il caos negli Stati Uniti, causando la morte di oltre 40 persone.

La fuoriuscita si è verificata vicino alla città costiera di Port Fortune, in Louisiana, dove l’uragano si è abbattuto per la prima volta nel paese nordamericano.

Secondo ‘The New York Times’, che cita un tenente della Guardia Costiera degli Stati Uniti, si ritiene che la fuoriuscita di petrolio provenga da un oleodotto abbandonato appartenente a ‘Talos Energy Inc.’ Dedicato all’esplorazione di idrocarburi. .

Tuttavia, la società nega che la fonte della perdita fosse presso le sue strutture. “Ampie osservazioni sul campo indicano che le risorse di Talos non sono la fonte”, ha affermato la società in una nota, anche se ha chiarito che stava lavorando con le autorità per “coordinare la risposta” e identificare la fonte della perdita.

La Guardia Costiera e vari enti locali sono ora al lavoro per contenere la fuoriuscita. Secondo l’ufficio del coordinatore delle fuoriuscite di petrolio della Louisiana, Sam Jones, questa è la più grande fuoriuscita mai registrata nell’area dopo un uragano. Il suo ufficio ha ricevuto 265 segnalazioni di fuoriuscite dopo il passaggio di Ida, 35 delle quali erano “gravi”, secondo Jones.

Secondo il Dipartimento dell’Ambiente della Louisiana, citando Bloomberg, ci sono stati più di 100 incidenti di fuoriuscite e scarichi tossici a seguito del passaggio dell’uragano Ida attraverso il territorio.

In Louisiana, centinaia di migliaia di persone sono ancora senza elettricità. Almeno 48 persone sono state uccise a causa dell’uragano in Louisiana, New York, New Jersey e Pennsylvania.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto appello alle compagnie di assicurazione dopo che sono state ricevute informazioni secondo cui alcune di loro si rifiutavano di coprire i danni se non ci fosse stato un ordine di sfratto esplicito per la casa danneggiata.