È chiaro che la politica di isolamento che l’Occidente sta applicando nei confronti di Mosca sta avendo risultati diseguali sulle due sponde dell’Atlantico, e sembra che abbiano ancora margini di espansione.

Così, quando nel cosiddetto vecchio continente si verificano numerose proteste per l’aumento dei beni di consumo e l’aumento del costo del riscaldamento, sul Paese nordamericano piovono dollari per il gas pagato dal blocco comunale e le armi destinate a esso. Kiev.

Il settore petrolifero statunitense è solo un esempio di quanto sia vantaggioso il conflitto per alcuni settori del gigante settentrionale.

Exxon Mobil, ad esempio, ha registrato il suo profitto più alto di $ 19,7 miliardi durante il terzo trimestre dell’anno, quasi $ 2 miliardi in più rispetto a quello registrato nel periodo aprile-giugno e $ 4 miliardi sopra le aspettative.

Secondo i rapporti, l’aumento delle entrate è in gran parte dovuto all’aumento delle esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL), per il quale la domanda europea è aumentata dopo che il raggruppamento regionale ha limitato le importazioni russe a causa di un pacchetto di sanzioni.

Anche Chevron ha superato le aspettative, raccogliendo 11,2 miliardi di dollari tra luglio e settembre, che è diventato il miglior secondo trimestre della sua storia.

Tuttavia, la storia non si ferma qui.

Ad esempio, l’utile netto di Lockheed Martin, la società multinazionale di produzione militare, è stato di 1,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto ai 614 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso, ha affermato la società.

La liquidità derivante dalle operazioni è stata di 3,1 miliardi di dollari nel periodo luglio-settembre di quest’anno, rispetto a 1,9 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno precedente, secondo il suo amministratore delegato, Jim Tyclett.

A causa dell’aumento della domanda, la società prevede di espandere la sua struttura in Arkansas e si sta preparando ad aumentare la produzione di sistemi a razzo a lancio multiplo (HIMARS) a 96 all’anno, rispetto all’attuale livello di 60.

Tutto questo, mentre i leader europei cercano di convincere i cittadini della necessità di sopportare un duro periodo di austerità.

Riduzione dell’inflazione o concorrenza sleale?

Nonostante lo scenario descritto, una nuova contraddizione sembra emergere tra i due alleati, e si tratta nientemeno che dell’Inflation Reduction Act statunitense, approvato dal Congresso lo scorso agosto.

La norma mira, tra le altre cose, a raccogliere 739 miliardi di dollari e quindi ridurre il deficit fiscale dello stato, e prevede di spendere più di 430 miliardi di dollari per ridurre le emissioni di carbonio, estendere i sussidi per l’assicurazione sanitaria e chiedere una tassa minima del 15% sulle società. .

Il presidente Joe Biden è così entusiasta della legislazione che ne ha parlato alla 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in Egitto, come esempio di ciò che il suo Paese farebbe per le rinnovabili.

Tuttavia, uno degli aspetti più preoccupanti per Bruxelles è la sezione che indica di favorire le aziende nazionali attraverso sussidi, che, secondo molti politici dell’UE, discrimineranno ingiustamente i sindacati che vogliono competere per gli appalti. “Nessuno vuole entrare in una corsa o in una difesa. Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto non è veramente compatibile con i principi del libero scambio e della concorrenza leale”, ha dichiarato di recente il ministro del commercio irlandese Leo Varadkar.

Da parte sua, il vicepresidente della Commissione dell’Unione europea, Valdis Dombrovskis, ha chiesto la reciprocità nel campo degli scambi commerciali tra le due parti.

“Vogliamo e speriamo che le aziende e le esportazioni europee siano trattate negli Stati Uniti nello stesso modo in cui le aziende e le esportazioni americane sono trattate in Europa”, ha dichiarato.

Le controversie commerciali non sono una novità nelle relazioni transatlantiche, che hanno una storia di battaglie sui sussidi alle compagnie aeree e sulle esportazioni di acciaio e alluminio.

L’ultimo battibecco deriva ora dai toni protezionistici di una nuova legge che, ad esempio, favorisce gli acquirenti di auto elettriche con una detrazione fiscale fino a 7.500 dollari, purché l’auto sia alimentata da una batteria di fabbricazione americana. del Norte con minerali estratti o riciclati lì.

La mossa è ritenuta quasi all’unanimità in Europa come una potenziale barriera commerciale, sebbene il portavoce del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Adam Hodge abbia affermato che mira ad aumentare le entrate nazionali, raggiungere obiettivi di energia pulita, creare posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalla Cina.

Anche Emmanuel Macron, il presidente della Francia, ha guidato l’accusa contro il suo omologo americano, accusando Washington di mantenere un “doppio standard” su energia e commercio.

La frustrazione del G-27 sembra coincidere con l’intuizione offerta al riguardo da Nicholas Vinokur, editorialista di Politico Europe.

“Ancora una volta, l’America di Biden sta attenta ai propri interessi, mentre l’Unione Europea si lamenta di segnali mancati, sentimenti feriti e pratiche sleali”, ha scritto.

Ha aggiunto che gli europei stanno scoprendo che la guerra in Ucraina è solo un aspetto del più ampio duello strategico degli Stati Uniti contro la Cina, che avrà sempre la precedenza sugli interessi dell’Unione europea.

Questo era vero sotto Donald Trump (2017-2021) e rimane vero sotto il suo successore. È solo che il messaggio viene consegnato in un modo diverso. A lungo andare, la cortese indifferenza di Biden potrebbe rivelarsi più letale”.

alleati nonostante tutto

Sebbene non vi sia alcuna indicazione che l’alleanza tra europei e americani imploderà intorno alla Russia, non si può negare la crescente pressione sui governi del blocco sociale dei cittadini che vogliono una rapida soluzione alla crisi energetica.

A proposito, il quotidiano Politico ha avvertito che Washington teme di perdere il sostegno del blocco nella posizione che assume contro Mosca.

Secondo la fonte, alcuni funzionari del Paese nord europeo hanno lanciato avvertimenti interni ai propri colleghi secondo cui alcuni Paesi sono sempre più arrabbiati per l’esito delle sanzioni e accusano gli Stati Uniti dell’aumento dei costi.

E hanno detto, in rapporti interni circolati nei giorni scorsi e visti dalla fonte di notizie, che questo sentimento potrebbe spingere i leader europei a ritirare il loro sostegno alla politica isolazionista contro lo Stato slavo.

Ha aggiunto che le preoccupazioni hanno portato a un’ondata di appelli tra alti funzionari dell’amministrazione statunitense su come mantenere l’armonia di figure europee di spicco con la strategia di Washington.

Che un blocco sociale debba rimanere rigido nella sua posizione anche se è sull’orlo del collasso economico è un criterio sostenuto anche dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Di recente ha affermato che l’Occidente dovrebbe continuare a fornire assistenza all’Ucraina, sia militarmente che finanziariamente, anche se esaurirà l’Europa con i suoi enormi costi. Il problema, tuttavia, sono alcuni guadagni molto irregolari che portano freddo e incertezza ad alcuni, risparmiando dollari e clienti ad altri.

