Stati Uniti: il fattorino di Amazon con una donna nel camion lancia un video virale nnda nnrt | storie

Un video cattura l’attenzione degli utenti tic toc, tanto da superare gli 11 milioni di visite. di cosa sta parlando? autista amazon registrato in florida, stato unito, quando aiutava una donna a scendere dal camion. I vertici dell’azienda non si sono affatto divertiti e hanno preso una decisione irreversibile.

Secondo le immagini video pubblicate su tic toc Dall’utente Patrickhook, una donna in abito nero e senza scarpe esce da un camion Amazon. L’uomo da parte sua tiene la porta dentro e poi la chiude.

Molti utenti hanno scherzato sul fatto, registrati in Florida, negli Stati Uniti, secondo la descrizione dell’autore.

“Ora capisco perché il mio pacco è in ritardo e si è rottoUn utente ha scritto.

Tuttavia, alcuni commenti sono giunti a favore dell’operatore di consegna. “Non fare la spiaUn utente ha detto. “Congratulazioni, hai licenziato questo tizioUn altro maschio.

Amazon: è una violazione delle norme

In un’intervista a TMZUn portavoce di Amazon ha dichiarato:Ciò non riflette gli elevati standard che abbiamo per i nostri partner di consegna e i loro autisti.“.

“Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista non consegna più pacchi ai clienti di Amazon”.aggiunto