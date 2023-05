Statua della saggezza in Zelda: Kingdom’s Tears

Statua della saggezza È una delle decine di missioni secondarie che potrai completare durante la tua avventura in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ognuno di loro ha alcuni requisiti e passaggi da completare ricompenseche può includere vari Scudo specialemateriali e ogni genere di cose.

Questa attività è attivata in Fontana della saggezzaaccanto a Torre di Osservazione del Monte LaneroNella parte orientale della mappa.

nello stagno, Interagisci con la statua Poi segui il cartello. Quando arrivi in ​​zona, individua Ingresso del tempio dimenticato, a sud-ovest. Stai attento perché L’ingresso superiore è chiusoScendi lungo il bordo del percorso tagliato per trovare un grande buco nel muro attraverso il quale muoverti.

Dopo aver interagito con la statua rotta, torna all’indicatore. Deve essere Nain Sorvolando i cieli del Monte Lanero. Se non l’hai visto, è perché lo è Metropolitana. L’uscita che usa per tornare in paradiso è La rupe ad ovest della torre di avvistamento di M. Lanero. assicurati che Spari alla zampa, non alla schiena (Puoi prenderlo, fai attenzione alle corna sul retro perché ti congelano). Tieni presente che dovresti Spara all’artiglio e prendi l’oggetto luccicante galleggiare per pochi istanti. Finalmente, Lancia la zampa davanti al segno.