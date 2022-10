Steam aggiorna Starfield con una data di rilascio successiva a quella che vorremmo

Perduto starfield Nel programma di rilascio per il 2022, che ha ferito molti di noi. Si parla sempre di community, ma è chiaro che all’interno della stessa Bethesda questa ha scosso i suoi angoli visto che si parla di un ritardo di circa un anno, almeno fino alla conferma ufficiale. Tuttavia, sembra che le recenti mosse della squadra statunitense avrebbero focalizzato la sua attenzione dicembre 2023.

Sì, la data dell’11 novembre 2022 sembrava buona. Saluti al 11/11/11 Skyrim, ma dovremo accettare un altro numero un po’ meno impressionante. La squadra di Todd Howard potrebbe scommettere sul nuovo 11 novembre, ma nel 2023, anche se questo si riflette su Steam 29 dicembre L’anno prossimo.

Appuntamento in ritardo, troppo tardi considerando che tra un paio di mesi dovremmo giocarci, ma con una certa logica. Bethesda può utilizzare una versione di caduta rossa, IP del vampiro Arkane, prima del mondo dello spazio aperto; Poiché non esiste una data, potrebbe essere il primo o il secondo trimestre dell’anno.

Il secondo aspetto strano è che sembra Non siamo prima di un segnaposto, qualsiasi data viene inserita casualmente nel database solo per “riempire” il vuoto. È qualcosa che molti studi fanno con l’obiettivo di rilasciare versioni precedenti di determinati requisiti su PC o includere un gioco nel database della piattaforma.

In tal caso, parleremo del 31 dicembre del prossimo anno per essere ancora una versione del 2023 e quindi apparire nei client di download. un Modernizzazione Che è avvenuto ieri, 3 ottobre, poco dopo le 18:00 e quel giorno Non modificato. Ovviamente vogliamo avvertirvi che questa è speculazione e non c’è Niente è certo di Betesda.