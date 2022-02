Steam Deck che esegue l’emulatore Gamecube

Questa settimana Valve inizierà a venderlo Primi pavimenti a vapore Per tutti quelli che l’hanno tenuta l’estate scorsa. Sarà lo stesso giorno, il 25, e secondo il Nord America, L’ordine dell’ordine sarà rigorosamente rispettato Per ognuna di queste richieste. Da tale data, gli utenti avranno tre giorni di tempo per formalizzare l’ordine e ordinarlo fino a quando non arriverà a casa nei giorni successivi.

Non pensare che l’arrivo di Dolphin sia stato fatto dalla community, è stata l’organizzazione che supporta l’emulatore stesso a fare l’annuncio qualche giorno fa. E la cosa divertente è che non ha speso una parola dicendo che avremo un piccolo pezzo di GameCube all’interno di Steam Deck. Semplicemente Hanno caricato una foto (hai il diritto sopra) Qui possiamo vedere la cornice di quella che sembra una demo del gioco SEGA.

La porta della tradizione è aperta

Con questo annuncio da parte dei creatori dell’emulatore Dolphin, la porta è spalancata per molti più contenuti all’interno di Steam Deck rispetto a quelli forniti da Valve attraverso il suo negozio ufficiale. Questa è la prova di Parte del successo della futura macchina passerà Visualizza costruito attorno ad esso che non solo ci dà accesso alla nostra libreria di Steam, ma ad altri che non vengono attualmente presi in considerazione.

Questo è il caso dell’Epic Games Store, e persino di Battle.net di Blizzard, che può avere un posto nel caso, ad esempio, Steam Deck è in grado di eseguire un’installazione di Windows. Sarà quando le prime unità raggiungeranno il mercato e le mani moderati, il momento in cui potremo conoscere veramente la portata e l’impatto di questo laptop che promette di trasformare il mondo dei giochi per PC in una sorta di Nintendo Switch in cui sarà possibile godersi qualsiasi meraviglia abbiamo nella nostra libreria, moderna o vintage ovunque. Immagina di giocare con filone della morte Per strada, in autobus oa casa di amici. Non ti sembra un passaggio?