Il lancio di Steam Deck sarà posticipato di due mesi. Siamo molto dispiaciuti di aver fatto del nostro meglio per evitare problemi di catena di approvvigionamento su larga scala, ma a causa della carenza di materiale, le nostre fabbriche non ricevono i componenti in tempo per soddisfare le date di rilascio inizialmente pianificate.

Secondo i nostri nuovi calcoli, le consegne di Steam Deck inizieranno a febbraio 2022. Questa sarà la nuova data di inizio per la coda di prenotazione; Non perderai la tua posizione, ma le date verranno ritardate in base a questi cambiamenti. Le date di prenotazione previste verranno aggiornate poco dopo questo annuncio.

Ancora una volta, ci rammarichiamo di non poter rispettare le date di spedizione originali. Continueremo a fare uno sforzo per migliorare le date di prenotazione in base al nuovo programma e ti terremo aggiornato su tutte le novità.

Per vedere la nuova disponibilità prevista per gli ordini e le domande frequenti, visita https://store.steampowered.com/steamdeck“.