Il superficie del vapore Continua a ricevere attrattive, e questa volta grazie a Microsoft, la società che ha affermato di lavorare a stretto contatto con Valve per offrire il suo servizio in abbonamento Xbox Cloud Gaming Lavora sulla tua console portatile. Sebbene gli utenti di Steam Deck abbiano ottenuto l’accesso al servizio di streaming di giochi Xbox, Non è stato possibile utilizzare i controller sulla console portatile per giocare.

Per risolvere questo problema, Microsoft ha rilasciato una versione beta del suo browser Microsoft Edge per console. Che dà pieno supporto.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Valve e il team di Xbox Cloud Gaming per portare il supporto per Xbox Cloud Gaming (Beta) su Xbox Game Pass Ultimate tramite la versione beta di Microsoft Edge per Steam Deck”, ha affermato Missy Quarry, Presidente di Xbox Cloud Gaming. Microsoft. Comunità Edge. “Siamo particolarmente entusiasti di questo perché crediamo che possa aprire nuove opportunità nella comunità dei giochi Linux”.

Questa versione Linux del browser Web Microsoft Edge Ora include il supporto per i controlli Steam Deck È disponibile nella sezione Scopri Software Center di SteamOS. Microsoft ha anche istruzioni dettagliate per la creazione di file Collegamento diretto a Xbox Cloud Gaming su Steam per un facile accesso. È possibile accedere alle informazioni da collegamento successivo.

L’ultimo supporto per Steam Deck di Microsoft per Xbox Cloud Gaming arriva solo una settimana dopo che Valve ha rilasciato i driver necessari Affinché Steam Deck possa funzionare su Windows 10che fornisce un altro modo per Accesso ai titoli Xbox Game Pass. Secondo lo stesso Gabe Newell, proprietario di Valve, è possibile che in futuro vedremo Xbox Game Pass integrato in Steam.