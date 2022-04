Steam Deck raggiunge i 2.000 giochi compatibili verificati

Da già Mese cosa o cosa superficie del vapore Tra noi, o almeno nelle mani di chi è stato più furbo a prenotare loro e loro valvola Festeggialo in un post su vapore. Nello stesso discorso, hanno aggiornato molte informazioni sul laptop, tra cui ha raggiunto il 2000 Giochi verificatiQuindi compatibile con console portatile.

Steam Deck continua a crescere in termini di catalogo e funzionalità

“In un solo mese abbiamo superato un traguardo strepitoso. Ci sono già 2.000 giochi ufficialmente classificati come Verificati o Giocabili nel tuo mazzoDicono dalla suddetta pubblicazione. “Continueremo a testare il catalogo di Steam e speriamo di annunciare qui che abbiamo raggiunto un nuovo obiettivo. Prestiamo anche molta attenzione al feedback dei clienti su questi test per assicurarci che Deck Verified sia adatto allo scopo. A tal fine, abbiamo aggiunto una funzione in cui i clienti possono fornire il loro feedback e indicare se sono d’accordo o meno sulla valutazione verificata di ciascun titolo”.





Evidenziano inoltre la possibilità di godersi i videogiochi al di fuori del catalogo di Steam, sezione in cui sono già stati compiuti notevoli progressi in così poco tempo. “grazie per Stretta collaborazione con Microsoft e contributi della community a Edge Flatpak, gli utenti di Steam Deck possono ora accedere a Xbox Cloud Gaming tramite il browser Microsoft Edge. “

Per quanto riguarda Durata della batteriache mettono tra le 2 e le 8 ore, ricordati di aggiungere La possibilità di impostare la frequenza dei fotogrammi a 15 fotogrammi al secondo. Ovviamente non è raccomandato per titoli di azione, avventura o combattimento, ad esempio, ma è la scelta ideale per godersi generi come puzzle, avventure grafiche o romanzi visivi.

