Steam Deck utilizzerà Arch Linux invece di Debian

Valve intende facilitare aggiornamenti e correzioni di bug con il sistema.

All’inizio di questa settimana, PC Gamer ha rivelato che quando il suo team è andato a fare dei test… vapore Al mazzo è stato detto per la prima volta di avere le prime impressioni del dispositivo Nuova console o laptop valvola Non avrai un sistema basato su Debian come le versioni precedenti di vapore OS, ma dipenderà da Arch linux. La modifica dovrebbe semplificare l’implementazione di frequenti aggiornamenti della console.

Più tutta la curiosità su come il dispositivo ha ottenuto un SoC personalizzato Grafica integrata RDNA 2.Ci sono ancora molti dubbi e aspettative sulla scelta del sistema operativo per vapore mazzo da Non arriverà dalla fabbrica con le fabbriche tradizionali finestre 10 di Microsoft.

Sappiamo già che la console avrà un sistema basato su Linux, ma il passaggio tra Debian e Arch potrebbe significare diverse differenze. Debian è una versione precedente di Linux che si concentra specificamente sui file. Di più e facilità d’uso, poiché viene fornito con un sistema con funzionalità di base che viene aggiornato solo quando si accumulano importanti cambiamenti di compatibilità nel software.

Tutta questa stabilità (e forse un po’) arroganza) da Debian è un enorme vantaggio per chi usa questo sistema in server, per esempio, ma non è quello che Valve sta cercando in uno Steam Deck. Per fare ciò, utilizzeranno Arch Linux Garantire una maggiore adattabilità del sistema attraverso vari aggiornamenti, che possono essere molto necessari soprattutto all’inizio della vita di questa console.



“Quindi Arch Linux, uno dei motivi principali, ce ne sono alcuni, ma il motivo principale è il rilascio di aggiornamenti di Arch che ci consentono di sviluppare più velocemente per Steam OS 3.0. Abbiamo apportato molti aggiornamenti e modifiche appositamente per assicurarci che le cose funzionano bene su Steam Deck e Arch risulta essere la soluzione perfetta per loro.”

Lawrence Yang (progettista di valvole) parla con il team di giocatori PC

Poiché non tutti i giochi nell’ampia libreria di Steam sono compatibili con Linux, questa opzione di Valve probabilmente farà proprio questo. Cambiamenti significativi nel protone.Livello di compatibilità Linux per eseguire solo giochi compatibili su Windows.



Foto: valvola / divulgazione

Tutto ciò ci porta alla conclusione che Valve deve fare un buon lavoro per costruire un sistema operativo. Sii compatibile con la maggior parte dei giochi Dal suo catalogo, abbastanza versatile per Consenti aggiornamenti rapidi e debug allo stesso tempo Stabile per un’esperienza utente minima. Se ciò non viene raggiunto, è molto probabile che molti possessori di Steam Deck scelgano di installare Windows 10 e accedere ai propri giochi tramite la modalità Big Picture di Steam.

