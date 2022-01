Steam interrompe nuovamente la cronologia degli utenti simultanei

Steam è riuscito a battere il record di utenti simultanei per la terza volta in meno di un mese. piattaforma di valvole Immatricolato domenica scorsa Un totale di 29,2 milioni di giocatori online Allo stesso tempo. Questo nuovo picco è riuscito a superare l’altro picco registrato nello stesso mese.

Valve ha iniziato l’anno raggiungendo quasi 28 milioni di utenti simultanei su Steam. era il numero esatto 27942458 registrato il 2 gennaio. La piattaforma ha avuto bisogno solo fino al 9 gennaio per stabilire il suo nuovo record 28.230.661. Domenica 23 gennaio è riuscito a superare tutti i numeri precedenti con un totale 29.198.370 utenti. Steam ha raggiunto il suo nuovo record intorno alle 15:00 (PST).

Le statistiche sono pubblicate in web ufficiale da Steam. Qui ci mostrano il numero di utenti attivi contemporaneamente nelle ultime 48 ore; Pertanto, a seconda del giorno in cui consulti, i risultati potrebbero essere diversi. Dall’altro lato, Su questo stesso sito web possiamo vedere altre statistichecome i download di app di Steam su PC, le statistiche del supporto di Steam e una classifica dei cento giochi più giocati.

Anche i giochi di Steam hanno raggiunto grandi vette

Statistiche degli utenti attivi simultanei su Steam

titoli come CS: VAI S Dota 2 In prima linea tra i videogiochi più giocati piattaforma nei giorni scorsi. Altri titoli, come pubgHanno anche una grande comunità di giocatori. Il primo, intanto, è arrivato 992.445 giocatori alla volta; Il secondo ha avuto un numero impressionante di 787.609 giocatori. finalmente, pubg Ciò è avvenuto con un numero insignificante di 604.711 utenti attivi contemporaneamente.

Inoltre, ci sono state anche delle sorprese. Alla fine dello scorso anno, è stato rivelato Film Cyberpunk 2077 incoronato come Uno dei giochi di maggior successo su Steam nel 2021. La piattaforma ha anche battuto un record per gli utenti simultanei attivi a novembre, grazie al lancio di aura infinita.

Parte dell’incredibile successo di Steam all’inizio del 2022 è stato probabilmente dovuto ad alcune circostanze contrastanti. eventi come Pandemia, vacanze di fine anno E il fatto che diverse persone abbiano ricevuto nuovi soprannomi come regalo di Natale ha spinto la piattaforma più in là di quanto non fosse già; C’è ancora molta strada da fare.