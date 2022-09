Steam riceverà due grandi classici dello sport questa settimana

non tutto FIFAE poi NBA 2K e Top Spin e cose del genere, soprattutto per chi è sempre legato alla nostalgia di altri tempi. E quando dico altre volte, mi riferisco nello specifico al 1997, quando eravamo meno esigenti in molte cose e Actua Soccer 2 sembrava imbattibile sotto tutti i punti di vista e molti di noi sognavano che il nostro paese sarebbe stato il prossimo campione del mondo tra le altre cose .

La cosa tangibile è che un quarto di secolo dopo la sua uscita, questo è un grande gioco di calcio In arrivo su Steam per la prima volta. Lo farai il 10 ottobre e se questo manufatto non ti convince del tutto, forse un altro “lancio” della stessa linea ti impressionerà di più.

Steam torna negli anni ’90 con due fantastici giochi

Pochi giorni dopo la chiusura di Actua Soccer 2, il 12 ottobre, arriveremo anche noi Sulla piattaforma Valve Ad Actua Tennis per evidenziare il vice lancio del buono gocce tra avversari aggrovigliati.

Entrambi i giochi avranno caratteristiche moderne come al solito in questi casi. Ad esempio sarà possibile salvare e caricare il gioco in qualsiasi momento, le nuove versioni accetteranno anche vari controlli moderni, oltre alla presenza di anti-alias e dimensionamento per la grafica.

Molte di queste divisioni di prodotti legacy potrebbero non essere invecchiate bene, ma una cosa è certa: non avrai alcun tipo di microtransazione per creare il tuo team perfetto. Ah, i bei tempi!