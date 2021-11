Steam stabilisce un nuovo record assoluto per i giocatori simultanei

Negli ultimi due anni, i record sono stati vapore. Ciò può essere in gran parte attribuito alla pandemia e alla conseguente chiusura; Non avevamo molto da fare se non sederci a casa e giocare. Anche giochi relativamente vecchi come Team Fortress 2, Rainbow Six: Siege e Apex Legends riescono a battere i record di presenze nel 2021.

re vapore Ha anche battuto il suo record di giocatori simultanei quattro volte da dicembre 2020, e lo ha fatto di nuovo. L’ultima volta che è successo è stato ad aprile, quando 26,9 milioni di utenti erano online contemporaneamente. Tuttavia, ieri, 27 novembre 2021, c’erano 27.182.165 giocatori simultanei collegati, secondo Steam DB.

Per quanto riguarda ciò con cui le persone stavano giocando per arrivare a quel numero, erano i soliti sospetti mescolati anche con alcune sorprese. Al momento della stesura di questo documento, la pagina delle statistiche è stata vapore Dimostra che CS:GO non è a sorpresa al primo posto con un picco di 941.000, seguito da Dota 2 e PUBG con 680.000 e 341.000 rispettivamente. Apex Legends si è classificato 4 ° con 234.000 giochi e il più rotto di tutti i tempi, New World si è classificato 5 ° con 159.000.

Mentre GTA 5 arriva al numero sei non è una sorpresa, il resto della lista sarebbe stato indovinato da chiunque. Team Fortress 2, MIR4, Wallpaper Engine e Naraka: Bladepoint sono nella top ten. Il numero attuale di utenti simultanei di vapore È 22948226, quindi speriamo che il record venga battuto di nuovo presto. Non sorprende che il numero di giocatori simultanei aumenti ogni mese. Il pubblico in generale è in costante crescita e ringiovanimento e la varietà di giochi sta diventando più ampia e più attraente per un numero crescente di persone.

Se pensavi che il numero di giocatori simultanei di Wallpaper Engine fosse sorprendente, Cyberpunk 2077 è attualmente uno dei giochi più venduti al mondo. vapore. Il gioco ha recentemente ottenuto uno sconto del 50%. Con più persone che ci giocano La sezione delle recensioni recenti è attualmente “Molto positiva” e tutte le recensioni sono “Per lo più positive”. Diversi commenti dicono anche che il gioco ora funziona perfettamente su PC.