SteamWorld Dig 2, un gioco gratuito su GOG e Steam per un tempo molto limitato

Tina Chiquitina fa irruzione nella prigione del drago Uno subordinare titoli gratuiti che può essere ottenuto ora, ma d’ora in poi è disponibile un altro indirizzo senza costi aggiuntivi. riguarda SteamWorld Dig 2, un videogioco che puoi richiedere per un periodo di tempo limitato su GOG e Steam per PC. E molto limitato, perché hai solo Fino alle 20:00 (CEST) Per prenderlo.

La piattaforma degli sviluppatori di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 offre il gioco in modo permanente, il che significa che una volta che lo rivendicherai, lo otterrai nella tua libreria E puoi scaricarlo in qualsiasi momento.

Steam World Dig 2 Download gratuito vapore e Gog

Miniere, escavatori e sfide sotterranee

Steam World Dig 2 è un gioco di avventura platform di Stile metroidvania, con l’estrazione come parte centrale dell’indirizzo. La storia ci porta in una città devastata da una serie di misteriosi terremoti. Da quel momento in poi, il misterioso Steambot e il suo compagno devono “partire alla scoperta degli orribili orrori che li aspettano nelle profondità”.

I giocatori devono farsi strada e scavare gallerie sotterranee per esplorare il mondo Pieno di tesori, segreti e trappole. La descrizione ufficiale recita: “Combatti nemici pericolosi in agguato dietro ogni angolo nei tortuosi corridoi di questo mondo sotterraneo, come creature misteriose e i resti maledetti di un’antica e minacciosa energia elettrica”. Sarà inoltre necessario migliorare la squadra e affrontare progressivamente sfide sempre maggiori. Scoprire dove si trova il tuo amico dipende dalla tua esperienza nel sottosuolo.

Steam World Dig 2 è un videogioco degli sviluppatori ginkgo (foto e modello), titolo che sarà disponibile il 16 novembre per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.