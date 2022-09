Steelrising porterà un’ulteriore sfida alla sua guerra contro i droidi con la nuova modalità New Game Plus.

Da qualche giorno, i fan del genere Souls possono averlo acciaieriaRPG di The Spiders, The Makers caduta dell’avidità. Quando abbiamo pubblicato le nostre prime impressioni, abbiamo detto che aveva una difficoltà ben sintonizzata, ma ci sono buone notizie per coloro che desiderano affrontare una sfida in più.

Nacom Games ha annunciato che sta preparando un aggiornamento gratuito che sarà disponibile per il download all’indirizzo 29 settembre. includerà la modalità nuovo gioco piùche ti darà accesso a un livello di difficoltà aggiuntivo, costringendo i giocatori a lavorare ancora di più se vogliono batterlo.

Inoltre, introdurrà anche nuovi contenuti, come quattro nuove armi, un nuovo outfit per coloro che vogliono modificare l’aspetto e appariranno anche nuove forme di nemici, quindi è un’ottima opportunità per completare nuovamente la campagna.

acciaieria Sarà in vendita l’8 settembre e andremo in tournée in una versione alternativa di Parigi, dove dovremo resistere a un esercito di robot guidati da Luigi XVI. Il tuo è a disposizione computer e tastiera dentro PS5 e Xbox Series X/S.