Stefania Marciona rivoluziona l’Italia con la promessa ‘calda’ di vincere l’Inter Champions League

Stefania Marciona Questo ha messo sottosopra l’Italia. L’attrice e influencer pugliese è una sua fedele fan Inter. Tanto che ha fatto una promessa molto pericolosa che farà il giro del mondo e si farà strada fuori dai confini italiani. Questo è durante uno spettacolo Abbandonato, In cui fu uno dei collaboratori, dove iniziò l’audace promessa.

Se la Serie A di quest’anno può vincere l’Inter, una delle compagne di set ha proposto di modellare e modellare Sabrina Ferry con Striptease, e la risposta sorprendente di Stefania è stata: “Non per lo Scudetto, perché ora lo vinceremo”. Ma in caso di vittoria in Champions, sì”.

Sabrina Ferrelli ha promesso che se la Roma avesse vinto il campionato italiano nel 2001, gli uomini di Fabio Capello avrebbero mantenuto la loro promessa quando avrebbero raggiunto il loro primo scudetto dopo la stagione 1982/1983. Ha finito per fare il giro del mondoStefania farà lo stesso, però, per vincere la Champions League dell’Inter, Qualcosa di molto difficile sulla carta.

La squadra guidata da Simone Inzaki è arrivata agli ottavi di Champions League per la seconda volta nel Gruppo D dietro al Real Madrid con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Affronta il Liverpool al 16° turno, secondo in Premier League e una delle squadre più potenti del continente. Una dura prova, se superata, farà sognare subito i tifosi dell’Inter Stefania osserva da vicino il suo spogliarello…