Steiner festeggia hanno dimenticato Mazepine

I primi passi nella formula 1 di Nikita Mazepin Dopo aver annunciato la loro firma per Haas alla fine della stagione 2020, non sono state senza polemiche sui social media.

Pochi ricordano Mazepin

Il pilota russo ha ricevuto una standing ovation dai netizen di F1, che hanno criticato il suo cattivo comportamento dentro e fuori la pista. Il grilletto è stato senza dubbio Un video postato da Mazepin sul suo Instagram In inverno è stato mostrato a tentoni un modello nella cabina posteriore di un’auto.

Dopo il clamore scoppiato sui social, la stessa donna ha dichiarato pubblicamente di essere amiche. Tuttavia, il danno è già stato fatto e Internet si è rivoltato contro Nikita. Fortunatamente per lui e per la squadra HassA poco a poco, le controverse posizioni di Mazepin stanno diventando sempre più numerose.

“È troppo bello che non sia più in quei titoli. Sembrava una storia infinitaGunther Steiner ha dichiarato al riguardo: “Non appena hanno iniziato a scomparire, le cose si sono calmate. Ma Immagino che non siano completamente scomparsiIl presidente del Tempio americano ha aggiunto.

Il capotecnico della Haas è lieto che Nikita abbia iniziato a creare notizie che riguardano più la sua performance in pista che i suoi affari personali:La gente ha visto che non è la persona che pensavano‘, impostare.

Nello stesso modo, steiner Ha ammesso di non aver sviluppato una relazione diretta con il controverso pilota russo fino all’inizio delle trattative con suo padre. Dmitriy Mazepin, in modo che suo figlio potesse correre con Haas per il 2022 grazie al grande esborso finanziario: “Non l’ho incontrato fino a settembre o ottobre dell’anno scorso, quindi non conoscevo il ragazzo. Ma quando l’ho incontrato ho detto: “La gente pensa ciò che non lo è.”Il regista italiano è stato giudicato.

