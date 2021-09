Stella del Carmen, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, chiede il cambio legale del suo nome davanti ai tribunali

Antonio Banderas e Melanie Griffith Si sono incontrati sul set di “Two Much” nel 1995. A quel tempo erano sposati con altre persone, Banderas con Ana Leza, Griffith con Don JohnsonHa una figlia, anche lei attrice: Dakota Johnson. Banderas e Griffith hanno dato alla luce la loro prima e unica figlia nel 1996, il cui nome è Stella Del Carmen Banderas Griffiths, almeno per ora.

Stella ha avuto la fortuna di conoscere a fondo due culture diverse, quella spagnola da parte di padre e quella nordamericana da parte di madre. La giovane, inoltre, ha sempre dimostrato di essere orgogliosa di appartenere a entrambi i luoghi, e Si sente particolarmente vicino alla SpagnaSoprattutto Malaga, la città natale di suo padre.

Oltre a partecipare a progetti di modellazione e cinematografia, la figlia di Banderas ha anche deciso di lanciare la sua linea di profumi:Lightbound, che sembra ispirarsi anche alla Settimana Santa di Malaga. Stella ha ammesso che da quando i suoi genitori hanno divorziato nel 2015, si è separata un po’ dalla Spagna, ma alla fine è stata quella l’ispirazione per questo progetto.

Recentemente abbiamo anche visto Stella accompagnare suo padre a Festival del cinema di San Sebastian, dove Bandiere confermate essere Felice di divertirmi con tua figlia“, annuendo con orgoglio e dandogli un bacio sulla guancia davanti alle telecamere. Entrambi sembravano molto felici sul tappeto mentre camminavano abbracciati e sorridenti.

Antonio Banderas e Stella del Carmen al Festival di San Sebastian | Gtres

Stella ha chiesto di cambiare il suo nome legale

Ma ora, secondo raffica, la figlia di 25 anni di Banderas e Griffith è nota per averlo chiesto Cambia il tuo nome legale e rimuovi “Griffith” dei loro titoli. La giovane ha chiesto al tribunale di Los Angeles di cambiare il suo nome in Stella del Carmen Banderas.

Questa decisione non sembra derivare da alcun dramma, infatti, nonostante il divorzio, i genitori di Stella hanno Una delle migliori relazioni di Hollywood Perché la coppia ha saputo mantenere la loro amicizia per il bene della famiglia. Nella petizione, Stella del Carmen ha osservato: “Voglio solo abbreviando il mio nome, Rimuovi il secondo soprannome aggiuntivo. Inoltre, di solito non uso Griffith quando mi riferisco a me stesso o nei documenti. Quindi cancellare il mio nome si adatterebbe al mio uso normale”. Una decisione comprensibile vista la lunghezza del suo nome per un paese come gli Stati Uniti, dove il cognome della madre è sempre perso.

Stella ha una sorella e un fratello dalla madre di un’attrice.cinquanta facce grigie“, Dakota Johnson, E Alessandro Potenza. E tutti mantengono una relazione sana e stretta come si può vedere ogni volta che si incontrano.

