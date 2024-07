Stellandis guiderà i mercati in Francia, Italia e Portogallo entro il 2024

Stellandis I volumi (autovetture e veicoli commerciali) sono aumentati dello 0,9% nell’UE Prima metà del 2024, raggiungendo una quota di mercato del 18,2%; Quest’anno l’azienda è finora la numero uno in Francia, Italia e Portogallo.

In Francia, Stellandis ha A Quota di mercato superiore al 30%. Nei veicoli passeggeri; Le vendite in Italia sono aumentate dell’1% raggiungendo una quota di mercato del 33% e le vendite in Germania sono aumentate di quasi il 24%, con quasi tutti i marchi che hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno e una quota di mercato in aumento al 14%. Inoltre, Stellandis Pro One N. 1 nel mercato dei veicoli commerciali Con una quota di mercato superiore al 28,5% e una crescita dei volumi del 4% su base annua.

“Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e gestendo le interruzioni”, ha affermato. Uwe Hochgeschurtz, Direttore operativo di Stellantis, Europa estesa. “Grazie alla nostra forte posizione di mercato, alle partnership strategiche e alla solida pipeline di prodotti, stiamo entrando nella seconda metà dell’anno con un forte slancio. Siamo entusiasti per i mesi a venire.” Spirito combattivo Il nostro team e i nuovi entusiasmanti prodotti – come previsto quest’anno, nel nostro piano strategico Dare Forward 2030 – continueranno a crescere in Europa”.

Stellandis Grazie a un’ampia offerta di nuovi modelli BEV, PHEV e MHEV, il mercato LEV ha registrato una crescita costante. Nei BEV ha guadagnato finora una quota del 13,3% nell’UE29 quest’anno, e in Francia il volume è cresciuto di oltre il 48%, con la Peugeot E-208 che è stata l’auto elettrica più venduta nel semestre. A giugno, le vendite di BEV sono cresciute del 19% in Italia, supportate dagli incentivi governativi, e del 16% nel Regno Unito, con una quota di mercato in aumento di 1,1 punti rispetto allo scorso anno.

La società di auto usate Stellandis ha ottenuto un Crescita sostanziale Negli ultimi sei mesi, i mercati del G10, tra cui Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, hanno mostrato una forte crescita delle vendite a due cifre rispetto allo scorso anno.