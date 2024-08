Stellantis, contro le corde. Ultimatum per la sua gigafactory di batterie in Italia mentre i brand cinesi aspettano

La situazione tra Stellandis e il governo italiano è molto tesa. La “guerra” tra le due parti, a quanto pare, va avanti da molto tempo Scorciatoia di segnalazioni e minacce L’amministratore delegato del Gruppo Carlos Tavares e il ministro del Commercio e del Made in Italy Adolfo Urso non hanno finito.

Dall’Italia danno la colpa a Stellandis L’Italia non è una priorità nei vostri piani Sebbene abbia nel suo portafoglio diversi marchi nazionali, come Fiat, Maserati, Lancia o Alfa Romeo, c’è da aspettarselo.

Una polemica che raggiunse la massima tensione in due momenti specifici: quando venne lanciata l’Alfa Romeo Milano, non veniva prodotta nel Paese dopo le pressioni del governo italiano. Ha deciso di cambiare nome Da un SUV elettrico a un junior; Le autorità italiane hanno sequestrato 134 automobili Fiat Topolino importate dal Marocco che portavano la bandiera del paese. Il ‘Made in Italy’ viola la legge.

Adesso è nata la polemica Stellandis mira a costruire diverse fabbriche di batterie in EuropaCiò include Termoli in Italia, che dovrebbe essere operativa entro il 2026. Un ultimatum a Stellandis: O rispondono positivamente, oppure restano senza il sussidio pubblico promesso. E molte persone sono interessate a quei soldi.

L’impianto di batterie Stellandis avrebbe dovuto essere operativo entro il 2026, ma il progetto è stato sospeso.

Stellandis e l’Italia, continua ‘PQ’

Stellandis è l’investitore di maggioranza accUna joint venture comprende Mercedes-Benz e TotalEnergies e Si è impegnata a costruire tre gigafabbriche di batterie in Europa Per i prossimi anni: a Touvrin (Francia) è già operativo; a Kaiserlauten (Germania); e a Termoli (Italia), per un totale di 7.000 milioni di euro.

Tuttavia, il Le vendite nel mercato delle auto elettriche hanno sofferto Negli ultimi mesi ha ridotto le ambizioni di molti produttori per quanto riguarda l’attuazione dei loro piani di elettrificazione. Stellandis nientemeno, e Ha anche cambiato strategia.

Da un lato lo è Hanno congelato i progetti per gli stabilimenti in Germania e in Italia; D’altra parte, ACC diventa Si è puntato sulla produzione di batterie al litio a basso costoLFP La mancata risposta di Stellandis sta causando più di un nervosismo e il ministro italiano Adolfo Urso ha lanciato quello che sembra essere un ultimatum.

ACC è una joint venture per le batterie per auto elettriche guidata da Stellandis.

“Aspettiamo queste risposte da molto tempo. Se Stellandis non ci risponderà positivamente riguardo al progetto, le risorse del PNRR (Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza) Assegnato ad altri: Non possiamo perdere gli Stellandi perché non mantengono le promesse. Ora è compito di Stellandi rilanciare l’industria automobilistica in Italia. Aspettiamo da tempo queste risposte”, ha avvertito Urso, una dichiarazione di intenti.

Per l’impianto di Termoli l’investimento complessivo è di 2.000 milioni di euro. 370 milioni di euro arriveranno da contributi pubblici Stanziamenti del governo italiano ai finanziamenti Ue, in particolare al Recovery Fund post-Covid.

Stellandis ha promesso di confermare i suoi piani specifici a livello di settore entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2025.

I marchi cinesi si prendono il loro tempo

Tutto questo arriverà ad un certo punto Voci e trattative del governo italiano con vari marchi cinesi Aumentano ogni settimana. L’Italia vuole aumentare la produzione automobilistica nel Paese, e ciò potrebbe includere la produzione di auto elettriche da parte di produttori cinesi.

Questi marchi Desideroso di venire e stabilirsi in EuropaE da allora sono state confermate le tariffe provvisorie sulle importazioni da una società asiatica. Chery, BYD o Dongfeng Sono in trattative con l’esecutivo di Georgia Meloni, così la ‘deviazione’ dei fondi inizialmente previsti per Stellandis finirà nelle mani dei rivali cinesi.

