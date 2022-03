Stellantis produrrà nuove vetture elettriche Opel e DS in Italia

Stellantis produrrà in Italia la nuova generazione di auto elettriche di Opel e DS Automobiles. Potrebbero arrivare sul mercato a metà di questo decennio.

gruppo di auto Stilant Produrrà una nuova generazione di auto elettriche dei marchi Auto Opel e DS Presso strutture situate a Melfi, Italia. Questi modelli potrebbero arrivare sul mercato a metà di questo decennio.

Pertanto, il gruppo si concentra Disposizione di fabbrica E il luogo in cui si trova Una nuova generazione di modelli elettrici per l’antico continente. Per questo sono state scelte le vetture Opel e DS.

Nuove auto elettriche: info

Ora, il centro di produzione esistente rientra nei piani Sud Italia. La produzione dovrebbe iniziare tra seconda metà del 2024Comprenderà modelli come il possibile DS 9 Crossback, noto internamente con il codice ‘D85’.

mesi dopo Nuova elettrica di Opel, che sarà tecnicamente associato a zero emissioni delle auto DS. Sarà di taglia media. entrerà nella parte d È noto internamente come codice interno OV85.

In effetti, entrambi i modelli utilizzeranno un file nuova piattaforma STLA Medimum, si concentra su veicoli elettrici a batteria di lunghezza compresa tra 4,3 e 5,0 metri. Può includere batterie da 87 a 104 kWh, oltre a un’autonomia massima di 700 km secondo il ciclo WLTP.

Nello stesso modo, Entrerai in Lancia In questo progetto. Da un lato, ci sarà la sostituzione DS 7 Crossbackpubblicazione fissato per la fine del 2025 Internamente noto come D74, ci sarà anche un file alternativa Direttamente sotto la Lancia, nome in codice L74.

Ad ogni modo, la produzione di nuovi modelli raggiungerà la media 90.000 unità all’anno tra il 2026 e il 2029. Tuttavia, quando le strutture Stellatins funzioneranno a pieno regime, avranno una capacità annua di Fino a 400.000 unità.

