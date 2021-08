Stelle da tenere d’occhio nella stagione della Premier League 2021/22

Manca meno di una settimana all’inizio Stagione 2021/22 A partire dal premier League E come al solito sarà pieno stelle che cercheranno di guidare le proprie squadre verso il titolo.

Non è un caso premier League essere il più prezioso del mondo.

Secondo il portale specializzato trasferimento di mercato, il quiz in lingua inglese Il suo valore è stimato in 8,87 miliardi di euro, seguito da LaLiga de España a 4,93 miliardi di euro.

questo è tutto stelle A partire dal premier League NS Stagione 2021/22.

Kevin De Bruyne.

Senza dubbio, è uno dei grandi candidati per il Pallone d’Oro di quest’anno per tutto quello che ha contribuito alla vittoria. Manchester Per riconquistare il trono del campionato locale e per la sua prima finale Champions League dalla storia.

Ha collaborato con 10 gol e 18 assist in 40 partite.

N’Golo Kanti.

Puoi dire che è alla pari con Kevin De Bruyne nella competizione per essere il miglior calciatore dell’anno nonostante fosse una posizione diversa esibendosi come centrocampista ed essendo necessario per vincere il titolo continentale con Chelsea.

Ha una media di 2,6 round effettivi e due intercettazioni a partita.

Jadon Sancho.

Dopo aver brillato con Borussia Dortmund Dalla Germania, l’estrema destra ha ottenuto Manchester United Per 85 milioni di euro, quindi dovrai pagare ogni centesimo.

Il tuo ultimo anno con api’ Ha aggiunto 16 punti e ne ha realizzati 20 in 38 partite.

Raheem Sterling.

È stato un altro pezzo chiave del successo Manchester Cercherà di mantenere la sua straordinaria ala sinistra per poter guardare al doppio campionato e alla rivincita nel Champions League.

La scorsa stagione ha segnato 14 gol e 12 assist in 49 partite.

Bruno Fernandez.

Da quando sei arrivato a Manchester United Ha risposto in modo soddisfacente, ma dovrà migliorare un po’ di più in modo da poter finalmente prendere la corona dopo essersi accontentato del secondo classificato.

È stato il terzo capocannoniere della stagione precedente nel campionato locale con 18 reti.

Raul Jiménez.

attaccante messicano Non poteva mancare nella lista perché aveva l’imbarazzo di condividere la cittadinanza; Si è già lasciato alle spalle la terribile frattura al cranio subita nel novembre 2020 ed è pronto per iniziare un nuovo anno calcistico.

Prima del suo infortunio, ha segnato quattro gol in 11 partite.

Sono tutti principali stelle A partire dal premier League Di fronte stagione 2021/22, Si partirà venerdì prossimo 13 agosto con la sfida tra Brentford e Arsenal.