Sterling Deja ha “scioccato” tutto il Manchester City

Raheem Sterling Apri la porta di uscita da Manchester. L’attaccante inglese che era nella lista dei giocatori cedibili per una squadra Pep GuardiolaHa spiegato che il suo tempo al club stava volgendo al termine… e la sua prossima destinazione potrebbe non essere in primo. In una conferenza al Business of Sport Summit degli Stati Uniti per il Financial Times, ha spiegato la sua posizione e le sue preferenze per cambiare club e leghe.

ha detto Sterling, che ha lasciato intendere che gli sarebbe piaciuto giocare in Francia o Spagna. Il suo nome è stato legato al Barcellona e il suo malcontento per aver perso la concentrazione al Manchester City potrebbe spingerlo verso un’uscita la prossima estate, poiché rescinderà il suo contratto nel 2023.

L’attaccante ha insistito sul fatto che il suo prossimo passo come calciatore sarebbe stato lontano dal PM, scatenando voci su un possibile trasferimento alla squadra. La Liga: “Da giocatore inglese, tutto quello che so è la Premier League. Ho sempre saputo che forse un giorno sarei stato attratto a giocare all’estero e vedere come avrei potuto affrontare questa sfida”.

Sterling ha giocato 461 minuti in questa stagione in dieci partite, segnando solo un gol. Alcuni dati sbagliati per un calciatore che stava facendo bene Eurocop Ma questo non ha il supporto di Pep Guardiola.