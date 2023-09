Steve Harwell, star di Smash Mouth, è morto all’età di 56 anni

È morto Steve Harwell, ex cantante della band pop-rock Smash Mouth, nominata ai Grammy. Aveva 56 anni.

Il manager della band, Robert Hayes, ha detto che Harwell “è morto in pace e conforto” lunedì mattina circondato da familiari e amici nella sua casa di Boise, Idaho. Hayes ha dichiarato in una nota che la causa della morte è stata un’insufficienza epatica acuta.

Smash Mouth è noto per canzoni come “All Star” e “Then The Morning Comes”.

“Steve Harwell era un vero americano. Una personalità straordinaria che puntava verso il cielo come una torcia”, ha detto Hayes. “Steve dovrebbe essere ricordato per la sua concentrazione incrollabile e la sua appassionata determinazione nel raggiungere l’apice della celebrità”.

Nato in California nel 1967, Harwell si è esibito in un gruppo rap chiamato FOS (Freedom of Speech) prima di formare gli Smash Mouth nel 1994. La band ha pubblicato due album certificati platino su Interscope Records, “Fush Yu Mang” del 1997 e “Astro Lounge”. del 1999. Il secondo album contiene alcuni dei più grandi successi della band, come il singolo “All Star”, nominato ai Grammy e certificato platino, che è stato presentato nel film “Shrek” insieme alla cover di “I’m a Believer”. “Scimmie.

L’umorismo è stato una forza trainante dietro il successo di Smash Mouth, con la voce esilarante di Harwell e il personaggio rock alternativo in prima linea. Il cantante ha avuto un cameo nel film commedia del 2001 “Rat Race” e ha avuto un’amicizia ben documentata con lo chef e conduttore di Food Network Guy Fieri.

“I suoi unici strumenti erano il suo fascino e carisma irrefrenabili, la sua ambizione impavida e spericolata e le sue enormi palle”, ha detto Hayes. “Steve ha vissuto la vita al 100% in tutta la sua forza. Bruciando luminosamente attraverso l’universo prima di estinguersi.”

E ha aggiunto: “Mancherà molto a coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

Harwell ha lasciato gli Smash Mouth nel 2021 e la band ha continuato a fare tournée con Zach Goode come cantante. La band all’epoca rilasciò una dichiarazione in cui affermava che ad Harwell era stata diagnosticata una cardiomiopatia otto anni prima e che aveva sofferto “continui gravi problemi medici, tra cui insufficienza cardiaca ed encefalopatia acuta di Wernicke”.

Hayes ha rilasciato una dichiarazione domenica dicendo che Harwell era ricoverato in un hospice.

Hayes ha detto che il corpo di Harwell sarà cremato a Boise e poi sepolto a San Jose, in California, accanto a sua madre.