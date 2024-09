Steve Urkel torna in televisione: si tratta del ritorno del suo attore nella nuova serie “Star Wars”.

Jaleel White appare nella nuova serie di film “Star Wars”.

Steve Urkel, quel nome non si sentiva da molto tempo. Il personaggio leggendario della serie Cose da casa Per molti anni è stato il preferito di milioni di telespettatori, sia negli Stati Uniti che qui in Spagna. I loro strani gesti, i loro volti e il loro classico “Sono stato io?” O anche il suo personaggio divertente, Stefan Urkel, erano solo alcune delle caratteristiche di un giovane indimenticabile in televisione. Ebbene, quel ragazzo, o meglio l’attore che gli ha dato la vita, sta per tornare in televisione, ma questa volta in grande stile.

Jalil Al-Abyadil nome dell’attore che interpretava Urkel nella serie, ritorna con una nuova serie in contrasto con la sitcom degli anni ’90 in cui condivideva lo schermo. Reginald Veljohnson, Kelly Shaneney Williams Anche Dario McCrary. In questa occasione, White ha cambiato la biografia di Chicago for the Galaxy e vi parteciperà Equipaggio scheletricoLa nuova serie in preparazione dal mondo di George Lucas, che uscirà molto presto nel Disney+.

Jaleel White, infatti, non è scomparsa dalla faccia della terra, ma ha piuttosto partecipato a progetti meno conosciuti. Dopo essersi lasciato alle spalle il personaggio Urkel che lo ha reso famoso, White ha partecipato a film come… Grasso bugiardo Anche Ragazze da sogno, Anche se ha trovato più regolarità sul piccolo schermo, recitando in serie come Il corvo ritorna Anche Il grande spettacolo. Tuttavia, l’attore ha riacquistato un certo prestigio apparendo nei film di Clint Eastwood (5:17 Treno per Parigi) Anche artiglioil film Netflix di cui è protagonista Adam Sandler Insieme al giocatore di basket spagnolo Juancho Hernangomez.

(Lucasfilm/Disney+)

Star Wars: L’equipaggio perdutoQuale sarà il titolo che porterà questa serie nel nostro Paese, si preannuncia un mix tra i mondi guerre stellari E film Amblinche sono quei film degli anni Ottanta con protagonisti giovani adolescenti come ET extraterrestre Anche Sciocchi. I bambini saranno i protagonisti principali di questa nuova serie, anche se non sono gli unici. Oltre alla già citata Jaleel White, la troupe sarà guidata da Jude Law e completata da attori come Nick Frost, Kerry Condon e altri.

Le prime immagini della serie mostrano White nei panni di uno dei “pirati” della galassia, nello specifico un personaggio di nome Gunther, che è un membro della ciurma di pirati spaziali che comprende anche Vane, il pirata introdotto nella terza stagione della serie. serie. Il mandaloriano. Questa ciurma di pirati è composta da umani e alieni e, a giudicare dalle immagini, Gunter sembra essere un essere umano con alcuni miglioramenti cibernetici, soprattutto se presti attenzione ai suoi occhi. Oltre a Gunther e Vane, gli altri membri dell’equipaggio pirata mostrati nella foto sono Brutus, Pax e Schailt. Faranno tutti parte dell’equipaggio che terrorizzerà i bambini scomparsi in una nuova serie in arrivo su Disney+ a dicembre.