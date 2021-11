Steve Wozniak lancerà “centinaia di satelliti” per iniziare a mappare i detriti spaziali

A settembre, co-fondatore di Apple Steve Wozniak annunciato cominciare Uno spazio chiamato Privateer, e ora l’azienda ha promesso che costruirà e lancerà Centinaia di satelliti Essere in grado di studiare e mappare i detriti spaziali.

“Penso che lanceremo centinaia di satelliti”, ha detto a Space.com Il capo scienziato di Priver, Moriba Jah. Non ne lanceremo centinaia contemporaneamente. Lo costruiremo piano piano”.aggiunto.

Wozniak, la discarica spaziale

Woz con il suo partner Alex Fielding, un ex membro di Apple che faceva parte del team che ha creato il primo iMac, ha annunciato il suo Privateer a settembre per “Mantieni lo spazio sicuro e disponibile per tutta l’umanità”. Per fare ciò, l’azienda deve prima analizzare lo spazio, che ora è una discarica, descritto dalla stessa NASA La più grande discarica del mondo.

Secondo i calcoli dell’agenzia spaziale statunitense, si stima che lo spazio sia riempito con oltre 6mila tonnellate di detriti, e addirittura avvertito di tutti i pericoli posti dai viaggi nello spazio con oggetti così piccoli da poter essere mortali come un proiettile . Secondo la Nasa, Anche una macchia di vernice è riuscita a rompere i finestrini della navetta spaziale. Tuttavia, non ci è ancora del tutto chiaro come il Corsaro intenda ripulire il posto.

Fielding ha detto che Privateer funzionerebbe come una sorta di mappa di Google, ma per motivi di spazio.

“I pulitori orbitali non hanno una buona risoluzione o non riescono a concordare esattamente dove si trovano gli oggetti in orbita bassa. A volte hanno un’ottima risoluzione, ma a volte arrivano fino a 400 km. […] Privateer è nato non con l’obiettivo di ripulire lo spazio in un giorno, ma con l’obiettivo di creare una sorta di Google Map dello spazio”spiegare a prendi crunch.

soldato Prevede di lanciare il suo primo satellite nel 2022.

